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Ekonomi

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

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3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. 81 ilde tek tek inceleme yapan bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyuyla paylaşıyor. Gıdada hile yapan firmaların listesi bir kez daha güncellenirken, 3 şehirde vatandaşa at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... 

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor. 

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER 

20 Ağustos tarihli son listede; tereyağı, peynir, sucuk, kıyma, lahmacun, mantı, pide, kebap, tantuni, etliekmek, zeytinyağı, çay, baharat, ayran ve yoğurt gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü. 

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

3 ŞEHİRDE AT VE EŞEK ETİ SKANDALI 

Listedeki en mide bulunduran detay ise yine et ve et ürünlerinde oldu. Mersin, Kırklareli ve Manisa'daki bazı işletmelerde vatandaşa at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. 

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...  👇
 

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Tereyağı, peynir ve sucukta yapılan hileler...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Sucuk, kıyma ve lahmacun...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Mantı, kıyma, sucuk, pide ve kebapta yapılan hileler...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Pide harcında kalp, karnıyarıkta taşlık, etli ekmekte baş eti, zeytinyağında tohum yağı, çayda gıda boyası tespit edildi...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, balda taklit ve tağşiş... 

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Ayran, yoğurt, kaşar peynirinde yapılan hileler...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Tereyağı, beyaz ve kaşar peynirinde yapılan hileler...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Peynirde hile yapan firmalar...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Peynirde hile yapan firmalar...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Peynir hilesi... 

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

At ve eşek eti tespit edilen ürünler ve markaları...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

At ve eşek eti, gıda boyası tespit edilen ürünler ve markaları...

3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Gıda boyası tespiti... 

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