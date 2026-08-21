3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. 81 ilde tek tek inceleme yapan bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyuyla paylaşıyor. Gıdada hile yapan firmaların listesi bir kez daha güncellenirken, 3 şehirde vatandaşa at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...