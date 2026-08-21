3 şehirde at ve eşek eti skandalı! Lahmacun, sucuk, tantuni, kavurma... Bakanlık marka marka ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. 81 ilde tek tek inceleme yapan bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları da kamuoyuyla paylaşıyor. Gıdada hile yapan firmaların listesi bir kez daha güncellenirken, 3 şehirde vatandaşa at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.
GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER
20 Ağustos tarihli son listede; tereyağı, peynir, sucuk, kıyma, lahmacun, mantı, pide, kebap, tantuni, etliekmek, zeytinyağı, çay, baharat, ayran ve yoğurt gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.
3 ŞEHİRDE AT VE EŞEK ETİ SKANDALI
Listedeki en mide bulunduran detay ise yine et ve et ürünlerinde oldu. Mersin, Kırklareli ve Manisa'daki bazı işletmelerde vatandaşa at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı.
İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri... 👇
Tereyağı, peynir ve sucukta yapılan hileler...
Sucuk, kıyma ve lahmacun...
Mantı, kıyma, sucuk, pide ve kebapta yapılan hileler...
Pide harcında kalp, karnıyarıkta taşlık, etli ekmekte baş eti, zeytinyağında tohum yağı, çayda gıda boyası tespit edildi...
Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, balda taklit ve tağşiş...
Ayran, yoğurt, kaşar peynirinde yapılan hileler...
Tereyağı, beyaz ve kaşar peynirinde yapılan hileler...
Peynirde hile yapan firmalar...
Peynirde hile yapan firmalar...
Peynir hilesi...
At ve eşek eti tespit edilen ürünler ve markaları...
At ve eşek eti, gıda boyası tespit edilen ürünler ve markaları...
Gıda boyası tespiti...