Yasin Kol aylık kazancını açıkladı! MASAK raporundaki 135 milyon TL'lik transfere bu cevabı verdi

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı. Aylık kazancını 250 bin TL olarak beyan eden Kol, MASAK raporundaki 135 milyon liralık devasa para hareketliliğine ilişkin sorulara "Bu tespitler hatalı, benim hayatım boyunca böyle bir param olmadı" diyerek cevap verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama istendi.

Hakkında "yasadışı bahis", "eziyet-mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları bulunan Kol'un, MASAK raporlarına yansıyan 135 milyon lirayı aşkın hesap hareketi ve MHK yönetimiyle yaptığı WhatsApp yazışmaları Türk futbol gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Yasin Kol'un emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

Yasin Kol

AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Yasin Kol'un kimlik ve meslek beyanı bölümünde, 15 yıldır Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve 6 yıldır da Süper Lig'de üst klasman hakemliği yaptığı yer aldı. Kol, bu iki meslekten elde ettiği aylık toplam gelirini ise 250.000 TL olarak beyan etti.

135 MİLYON TL'LİK PARA TRANSFERİ SORULDU

Sorgu sırasında emniyet yetkilileri, şüphelinin 2012-2026 yılları arasındaki finansal hareketlerini içeren MASAK raporunu masaya yatırdı. Yasin Kol'a yöneltilen resmi soruda şu ifadelere yer verildi:

Emniyetin Sorusu: "Şahsın MASAK ham verilerini oluşturan işlemlerinin 2012 ile 2026 yılları arasında olduğu, toplam 5.978 işlemde hesaplarında 72,1 Milyon TL tutarında para çıkışının, hesaplarına 62,5 Milyon TL tutarında para girişinin ve toplamda işlem hacminin 135 Milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Hesap hareketlerinin... özellikle 2020 yılı sonrasında belirgin bir artış meydana geldiği, 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon TL para girişine karşılık 40,8 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği ve aylık dağılımda Haziran ayında işlem yoğunluğunun belirgin şekilde arttığı görülmüştür. İşlem hacminizdeki özellikle çıkış işlemlerinde artışın herhangi bir ticari ilişkiye dayanıp dayanmadığı, dayanıyor ise detayları ile birlikte ifadenizi veriniz."

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"BU PARA TRANSFERİ KESİNLİKLE BANA AİT DEĞİLDİR"

Hakkındaki iddiaları ve MASAK raporundaki rakamları kabul etmeyen Yasin Kol, yöneltilen soruya karşılık finansal tablonun hatalı olduğunu iddia ederek şu savunmayı yaptı:

"Yukarıda yer alan tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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