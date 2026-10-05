Hakem Yasin Kol’un MASAK raporu ortaya çıktı: Yaklaşık 135 milyon liralık hesap hareketi

Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında yürütülen bahis soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, banka hesaplarına ilişkin detaylar yer aldı. Rapora göre Kol’un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlem yapıldı. Toplam para giriş ve çıkışı yaklaşık 135 milyon lirayı buldu.

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Hakem Yasin Kol hakkında, spor, bahis ve şans oyunlarına ilişkin kanuna muhalefet ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, savcılık dosyasına giren MASAK raporundaki hesap hareketleri ortaya çıktı.

Raporda, Kol’un 2012-2026 yılları arasındaki banka hesapları incelenerek para giriş ve çıkışları ile işlem sayıları ele alındı.

Yasin Kol

HESAPLARINDA 5 BİN 978 İŞLEM YAPILDI

MASAK raporuna göre, incelenen dönemde Kol’un banka hesaplarında 5 bin 978 işlem gerçekleştirildi. Hesaplarından çıkan para miktarı 72,1 milyon lira, hesaplarına giren para miktarı ise 62,5 milyon lira olarak kaydedildi.

Böylece söz konusu dönemdeki toplam para giriş ve çıkışının yaklaşık 135 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

HESAP HAREKETLERİ 2020’DEN SONRA ARTTI

Raporda, hesap hareketlerinin yıllara göre dağılımına da yer verildi. Buna göre, para giriş ve çıkışlarında 2020 yılından itibaren belirgin bir artış görüldü.

Hesap hareketlerindeki yoğunluğun 2024-2026 döneminde daha da arttığı belirtilirken, özellikle 2026 yılına ilişkin tutarların öne çıktığı aktarıldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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