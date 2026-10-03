Yasin Kol’un VAR ve AVAR atamaları (!) ortaya çıktı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 29 Mayıs 2025’teki 1. Lig play-off finali öncesinde Yasin Kol’un WhatsApp’tan istediği hakemleri yazıyor. Maç, Kol’un istediği yardımcı hakemler, VAR ve AVAR ile yönetiliyor.

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Yok artık diyemiyoruz çünkü VAR! “Bu kadar da olmaz” diyebileceğimiz ne varsa oluyor… Önce gözaltına alınan, sonra da emniyette soruları cevaplayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile gözaltına alınan hakem Yasin Kol arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Ve içeriğinde atamayı MHK mı yapıyor, maçı yönetecek hakem mi belli değil! Aslında belli. İşte 29 Mayıs 2025’te oynanan ve Karagümrük’ün Bandırma’yı 3-1 yendiği 1. Lig play-off finalinden önceki o yazışmalar.

BAŞKA KİM OLABİLİR?

Gündoğdu ile Kol, 26 Mayıs’ta görüntülü görüştü. Kol, sonra WhatsApp’tan yardımcılar olarak Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci ve 4. hakem Çağdaş Altay’ı yazdı. VAR ve AVAR olarak da Onur Özütoprak ve Sarper Barış Saka’yı ekleyerek “Başkanım, sizde nasıl uygun görürseniz” ifadesini kullandı. Gündoğdu’nun “Başka kim olabilir?” sorusuna ise Kol, önce “Erkan Engin olsun başkanım”, aynı günün akşamında ise “Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım” mesajını gönderdi.

Yasin Kol (solda)

KOL’UN İSTEDİĞİ EKİP

Ertesi gün de “Değişme şansımız varsa Özgür (Yankaya) abi olsun” dedi. Gündoğdu ise Kol’a, “Sarper’in Bandırma maçı varmış yakın zamanda” mesajını gönderdi ve ardından “Özgür’ün yanına AVAR’ı kim olsun istersin?” diye sordu. Kol, “Başkanım, Atilla olsun” cevabını verdi. Sonra da “Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun” ifadelerini kullandı. Ve Kol’un yönettiği finalde yardımcılar A. Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci, dördüncü hakem Çağdaş Altay, VAR Atilla Karaoğlan ve AVAR da Özgür Yankaya idi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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