İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ferhat Gündoğdu'ya: "FETÖ’cü, bunları bitir"

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemler için "FETÖ’cü, bunları bitir" dediği, MHK Başkanı Gündoğdu'nun ise "Tamam" cevabını verdiği iddia edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, hakem görevlendirmelerine ilişkin dikkat çekici yazışmalar tespit edildi.

"BUNLARI BİTİR"

Gündoğdu’nun, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yaptığı yazışmalarda; Hacıosmanoğlu’nun başkanlık yaptığı dönemde görev yapan hakemleri not aldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya, "FETÖ’cü, bunları bitir" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Gündoğdu’nun ise bu mesaja "Tamam" cevabını verdiği tespit edildi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki konuşma

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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