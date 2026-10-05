Yasin Kol için kritik gün: Düdüğünü asabilir
Trabzon'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen hakem Yasin Kol, bugün adliyeye sevk edilecek. Kol, serbest kalsa bile WhatsApp yazışmalarına göre sahalara dönmesi zor.
MHK’ye yönelik operasyonda hakem Yasin Kol da gözaltına alındı. Geçen sezon 6 derbinin 4’ünde düdük çalan Yasin Kol, yasa dışı bahis suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen Kol’un bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kol, bahis konusunda verdiği ifadede oynamadığını, yakın arkadaşlarına borç amaçlı para gönderdiğini söyledi. Ancak Yasin Kol ile ilgili dikkat çeken asıl olay, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında ortaya çıktı.
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NASIL MAÇA VERİLECEK?
Kol, görevlendirildiği maçlar öncesinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile VAR ve AVAR’da görev yapmasını istediği hakemlerin ismini veriyor; o hakemler de maçlara atanıyordu. Yasin Kol’u en çok zorlayacak bir diğer konu ise yasa dışı bahis suçlaması. 38 yaşındaki hakem bu konuda suçlu bulunursa düdüğünü asmış olacak. Serbest kalsa bile WhatsApp yazışmalarına göre dönüşü zor. Kol’un adli süreciyle birlikte yeni MHK’nin de tavrı bu konuda belirleyici olacak.