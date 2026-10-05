Kayseri’de hukuk mücadelesi 12 yıldır devam eden dava, Yeşilçam'ın unutulmaz 'Davacı' filmini aratmadı. Özel bir fabrikanın dedelerinden kalma araziyi 50 yıldır kullandığını öne süren mirasçıların sayısı, geçen yıllarda 120’den 280’e çıktı. Mirasçılardan Kadir İl “2 sefer mahkemeyi kazandık, 2 sefer İstinaf Mahkemesi'nce karar bozuldu. Bu arazi, bizim dedelerimizden kalma tapulu gayrimenkulümüzdür. Arazimizi işgal ediyorlar" diyerek tepki gösterdi.

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Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 1974 yılında enerji kabloları üretmek amacıyla özel bir fabrika kuruldu. Fabrikanın bulunduğu arazinin dedelerinden kaldığını ve tapulu olduğunu belirten mirasçılar, konuyu mahkemeye taşıdı. Mirasçılar, arazinin yaklaşık 50 yıldır fabrika tarafından kullanıldığını öne sürdü.

13 YIL SÜREN DAVA

Mirasçılar yaklaşık 13 yıldır devam eden davada iki kez lehlerine karar çıktığını ancak kararların İstinaf Mahkemesi tarafından bozulduğunu söyledi.

'Davacı' filmini aratmayan 13 yıllık dava! Mirasçı sayısı 120’den 280’e çıktı: Arazimizi işgal ediyorlar

“DEDELERİMİZDEN KALMA GAYRİMENKUL

Mirasçılardan Kadir İl “12-13 yıldır dava sürmektedir. Bu süreç içerisinde biz 2 sefer mahkemeyi kazandık, 2 sefer İstinaf Mahkemesi'nce karar bozuldu. Şu anda 3. mahkeme görülmektedir. Bu arazi, bizim dedelerimizden kalma tapulu gayrimenkulümüzdür. Bizim tapulu arazimizi işgal ediyorlar" dedi.

"120 MİRASÇIYDIK, 280 KİŞİ OLDUK"

Geçmişte yaklaşık 120 olan mirasçı sayısının bugün 280'e ulaştığını belirten İl, şöyle konuştu:

O zamanlar tahmini 120 mirasçı vardı, şu anda 280 kişi olduk. Biri öldükçe mahkeme uzuyor. Sonuçlanan 2 mahkeme İstinaf'tan geri döndü. Bizim adaletten istediğimiz; bu arsamızın mahkeme kararıyla satılmasını ve mirasçılara dağıtılmasını istiyoruz. Ayrıca geriye dönük kira bedelinin verilmesini istiyoruz.

“YILLARDIR BU MAHKEME SÜRÜYOR”

Fabrikanın ilk dönemlerinde köylülerin küçük hisselerinin bulunduğunu, zaman içerisinde şirketin el değiştirdiğini söyleyen İl "Bu fabrika köylünün küçük hissedarlarıyla kuruldu. Daha sonra zengin kişilere kaldı, oradan TMSF'ye geçti. Yıllardır bu mahkeme sürüyor, bir neticeye varılmadı. Bir sonuç çıkmasını adaletten bekliyoruz" dedi.

'Davacı' filmini aratmayan 13 yıllık dava! Mirasçı sayısı 120’den 280’e çıktı: Arazimizi işgal ediyorlar

"DEDEMİZDEN KALAN YERİ 50 YILDIR KULLANIYOR"

Bir diğer mirasçı Asım Ateş de “Bu dava iki sefer sonuçlandı, İstinaf Mahkemesi'nden geri döndü. Dedemizden kalan tapulu yeri 50 yıldır fabrika kullanıyor. Bu davanın bir an önce sonuçlanmasını ve hakkımızın bize verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kayseri Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKayseri

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