Mabel Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca, “Ha Leylim” isimli şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaca hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Mabel Matiz adıyla müzik dünyasında tanınan Fatih Karaca, “Ha Leylim” adlı şarkısının sözleri ve klibine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Müstehcenlik suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada savcılık tarafından ifadesi alınan Karaca, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

Mabel Matiz’e “Ha Leylim” soruşturması! Hakkında karar çıktı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Savcılığın talebini değerlendiren sulh ceza hâkimliği, Fatih Karaca hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Kararın ardından Karaca, hakkında uygulanan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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