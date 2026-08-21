Yeni sezondaki iddialı projeler arasında yer alan Adana Ayazı’nın başrol oyuncusu belli oldu. Senaryoyu beğenen Ebru Şahin, yapım şirketiyle anlaşırken başarılı oyuncunun dizide Uğur Güneş’le partner olacağı öğrenildi.

Mehmet Yiğit Alp’in patronluğunu yaptığı NTC Medya, yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerine bir yenisini daha ekliyor. “Altı Üstü İstanbul” ve “Anne Yarısı”nın ardından yapım şirketinin üzerinde titizlikle çalıştığı “Adana Ayazı” dizisinin başrol kadrosuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Projede kadın başrolü üstlenecek isim netleşirken, son dönemin dikkat çeken oyuncularından Ebru Şahin ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Ebru Şahin’in yeni dizisi açıklandı! Partneri Uğur Güneş olacak

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ekran dünyasında birçok yapım için adı geçen ve farklı projelerden peş peşe teklifler alan Ebru Şahin, “Adana Ayazı”nın senaryosunu okuduktan sonra projeye sıcak baktı. Hikayeyi oldukça beğenen başarılı oyuncu, yapılan görüşmelerin ardından NTC Medya ile el sıkışarak dizinin başrol oyuncusu oldu.

UĞUR GÜNEŞ'LE PARTNER OLACAK

Ebru Şahin, yeni dizide başarılı oyuncu Uğur Güneş ile başrolü paylaşacak. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan “Adana Ayazı”nın yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Faruk Teber oturacak. Dizinin senaryosunu, daha önce kaleme aldığı işlerle adından söz ettiren Onur Uğraş yazıyor.

Ebru Şahin’in yeni dizisi açıklandı! Partneri Uğur Güneş olacak

Oyuncu kadrosunun oluşturulması için çalışmaların sürdüğü “Adana Ayazı”nın, güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla yeni yayın döneminin dikkat çeken yapımları arasında yer alması bekleniyor. Ebru Şahin ile Uğur Güneş’in partnerliği ise şimdiden dizi takipçilerinin merak ettiği konuların başında geliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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