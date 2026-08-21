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İş yeri yakınındaki denizde boğulmuştu! Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı

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İş yeri yakınındaki denizde boğulmuştu! Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı
Fotoğraf Başlığı İş yeri yakınındaki denizde boğulmuştu! Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı

Bursa’da balık çiftliğinde çalışan bir kişinin çiftlik yakınında boğularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada Yargıtay’dan emsal karar çıktı. Yargıtay, ölen işçinin ölümünün iş kazası sayılmadığını belirterek, Bölge Mahkemesi’nin kararını tanımadı.

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Bursa’da bir balık çiftliğinde görevli Z.Y.’nin iş yerinin yakınlarında yüzerken beli tutuldu ve boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Z.Y.’un yakınları, Z.Y.’nin ölümünün iş kazası olarak değerlendirilmesi için İş Mahkemesi’ne müracaat etti.

İŞ MAHKEMESİ 'İŞ KAZASI' SAYDI

Sosyal Güvenlik Kurumu ve firma, ölüm olayının iş kazası niteliğinde bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti. İş Mahkemesi ise olayın iş kazası olduğuna karar verdi.

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Firma, kararı İstinaf’a taşıdı, Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurularını esastan reddetti. Karar, davalı işveren vekili ile Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edildi. Davaya son noktayı ise Yargıtay koydu.

İş yeri yakınındaki denizde boğulmuştu! Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı
Başlık Resmiİş yeri yakınındaki denizde boğulmuştu! Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi kararında hayatını kaybeden Z.Y.’nin işverene ait balık çiftliğinde çalıştığı, iş veren tarafından temin edilen tekne ile balık havuzlarında bulunan balıklara yem verdiği, işveren tarafından konulan konteynere yemek yemek için çekildiği hatırlatıldı.

Z.Y.’nin yemek sonrası limanda gemilerin demirli olduğu kısma tekne ile gittiği, burada denize atlayarak yüzdüğü sırada belinin tutulması sonucu hareketsiz kalıp boğulduğu ifade edildi.

İş yeri yakınındaki denizde boğulmuştu! Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı
Başlık Resmiİş yeri yakınındaki denizde boğulmuştu! Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı

"GÖREVLENDİRME YOK"

Sigortalının kaza geçirdiği yerin davalıya ait iş yeri sınırları içerisinde olmadığı, iş veren tarafından herhangi bir görevlendirmenin bulunmadığı da belirtildi.

KARARI REDDETTİ

Yargıtay kararında olayın; 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereği olayı iş kazası olarak değerlendirilip kabul kararı verilmesi mümkün olmadığı belirtildi. Yargıtay Bölge İdare Mahkemesi’ni kararını kaldırdı, dosya yeniden İş Mahkemesi’ne gönderildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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