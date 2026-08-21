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Kuş kaçakçısına ağır ceza! Traktörle sınırı geçmeye çalışan şahıs yakalandı, binlerce kuş özgürlüğüne kavuştu

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde jandarma ekiplerinin arama yaptığı bir traktör römorkunda Suriye'ye kaçırılmaya çalışılan 2 bin 114 adet saka kuşu bulundu. Türkiye'de koruma altında olan kuşları kaçırmaya çalışan kişiye 19 milyon 871 bin 600 TL ceza kesildi.

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Hatay'da jandarma birimleri tarafından Suriye sınırında traktör römorkunda gerçekleştirilen kontrollerde gizli bölmede saklanan 2 bin 114 saka kuşu yakalandı. Kuşlar doğal yaşam alanına bırakılırken şahsa 19 milyon 871 bin TL para cezası kesildi.

Olay, 20 Ağustos tarihinde Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi Suriye sınırında meydana geldi. Jandarma birimlerinin C.S. adlı şahsın kullandığı traktör ve römorkta yaptığı kontrolde, gizli bölmenin altında saklanan 6 ahşap kasa içinde 2 bin 114 saka kuşu bulundu. Türkiye'de saka kuşunun neslinin korunması için izinsiz biçimde evde beslenmesi, alınıp satılması ya da avlanması suç olduğundan kuşlara el konuldu.

Kuş kaçakçısına ağır ceza! Traktörle sınırı geçmeye çalışan şahıs yakalandı, binlerce kuş özgürlüğüne kavuştu
Başlık ResmiKuş kaçakçısına ağır ceza! Traktörle sınırı geçmeye çalışan şahıs yakalandı, binlerce kuş özgürlüğüne kavuştu

Olayla alakalı kuşları Suriye'ye götürmek isteyen C.S. adlı şahsa 19 milyon 871 bin 600 TL idari ceza kesildi. El konulan saka kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü birimleri ile jandarma ekipleri tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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