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Spor

Fenerbahçe'nin konuğu Konyaspor: Süper Lig'de 51'inci randevu

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Fenerbahçe'nin konuğu Konyaspor: Süper Lig'de 51'inci randevu

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, 22 Ağustos Cumartesi günü Konyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Ankara'da oynadığı Süper Lig'in ilk maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Konyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi.

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50 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜNLĞÜ

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 38 defa sahadan galip ayrılırken; yeşil-beyazlılar ise 8 defa kazandı. Dört karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 131 gol atarken, Konyaspor 52 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 maçı da Fenerbahçe farklı (4-0, 3-0) kazanırken; Türkiye Kupası'nda Konya temsilcisi üstünlük sağladı.
Başlık ResmiGeçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 maçı da Fenerbahçe farklı (4-0, 3-0) kazanırken; Türkiye Kupası'nda Konya temsilcisi üstünlük sağladı.

REKABETTE FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skoru Fenerbahçe, 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla elde etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 3 defa 5-1, 2 defa 5-2, 1 defa da 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

TALISCA'DAN 6 MAÇTA 5 GOL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca sezona formda başladı. Oynadığı ilk 5 maçta da gol sevinci yaşayan Talisca, bu sezon tamamı 11'de olmak üzere çıktığı 6 maçta 5 gol atarak takımının yeni sezondaki ilk maçlarda skor yükünü çekti. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydeden isim oldu.

Anderson Talisca, bu sezon sadece Lyon maçında fileleri havalandıramadı.
Başlık ResmiAnderson Talisca, bu sezon sadece Lyon maçında fileleri havalandıramadı.

KARTAL İLE PALUT, 4'ÜNCÜ DEFA RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4'üncü defa rakip olacak. İki teknik adam arasında yapılan 3 Süper Lig karşılaşmasında da gülen taraf Kartal oldu. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başındayken Palut, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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