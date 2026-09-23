MSB (Mili Savunma Bakanlığı)Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde 100 "Sürekli İşçi" (teknisyen, kalifiye işçi, şoför ve temizlik görevlisi) alımı yapılacak. MSB işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları paylaşıldı.

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MSB (Mili Savunma Bakanlığı) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının Ek listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak 100 "Sürekli İşçi" (teknisyen, kalifiye işçi, şoför ve temizlik görevlisi) alımı yapılacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak 21 - 25/09/ 2026 tarihleri arasında yapılacak.(şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listede belirtilen iş yerlerinden sadece bir mesleğe ve bir iş yerine başvuru yapabilecek.

MSB ANT Başkanlığı 100 sürekli işçi alımı ilanı! MSB işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

BAŞVURU ŞARTLARI GENEL ŞARTLAR:

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2)Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3)Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

4)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5)Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak (25/09/2008 ve daha önceki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6)Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (21/09/1986 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

7)Başvurunun son günü itibarıyla Ek listede belirtilen öğretim kurumlarının birinden mezun olmuş olmak.

8) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

9)Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

10)Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

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