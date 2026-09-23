Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

MSB ANT Başkanlığı 100 sürekli işçi alımı ilanı! MSB işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
MSB ANT Başkanlığı 100 sürekli işçi alımı ilanı! MSB işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları
Başlık ResmiMSB ANT Başkanlığı 100 sürekli işçi alımı ilanı! MSB işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

MSB (Mili Savunma Bakanlığı)Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde 100 "Sürekli İşçi" (teknisyen, kalifiye işçi, şoför ve temizlik görevlisi) alımı yapılacak. MSB işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları paylaşıldı.

Kaydet
|

MSB (Mili Savunma Bakanlığı) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının Ek listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak 100 "Sürekli İşçi" (teknisyen, kalifiye işçi, şoför ve temizlik görevlisi) alımı yapılacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak 21 - 25/09/ 2026 tarihleri arasında yapılacak.(şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listede belirtilen iş yerlerinden sadece bir mesleğe ve bir iş yerine başvuru yapabilecek.

MSB ANT Başkanlığı 100 sürekli işçi alımı ilanı! MSB işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları
Başlık ResmiMSB ANT Başkanlığı 100 sürekli işçi alımı ilanı! MSB işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

BAŞVURU ŞARTLARI GENEL ŞARTLAR:

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2)Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3)Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

4)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5)Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak (25/09/2008 ve daha önceki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6)Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (21/09/1986 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

7)Başvurunun son günü itibarıyla Ek listede belirtilen öğretim kurumlarının birinden mezun olmuş olmak.

8) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

9)Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

10)Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
CHP ANKARA'DA DEPREM!
CHP ANKARA'DA DEPREM!
İstifalar peş peşe geliyor
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
Fon soruşturmasıyla ilgili çarpıcı sözler
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
Şara'dan Trump'a imalı şaka!
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İngiliz devinden eski başkana dev ödeme
"NEDEN ŞİMDİ ÇÖZÜLÜYOR?"
Faili meçhullerle ilgili en merak edilen soruyu cevapladı
ŞUBAT 2027'YE KADAR...
ŞUBAT 2027'YE KADAR...
Dünyayı kasıp kavuracak! Korkutan süper El Nino uyarısı
GELEN MAİLİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!
GELEN MAİLİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!
Ankara’daki araca Mardin’de ceza kesildi
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
Eski hocaları, Kabasakal’ı Türkiye Gazetesi’ne anlattı
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Premier Lig devinden eski başkana dev ödeme: Tazminat değil, gerçek ortaya çıktı
Tottenham'dan eski başkan Levy'ye dev ödeme
Kaydet
Artvin'de yürekleri ağza getiren olay! Çocuğu ölümden kurtardı, o anlar kamerada
Yürekleri ağza getiren olay! Çocuğu ölümden kurtardı
Kaydet
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.