Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret: Biz kocaman bir aileyiz

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret ederek, Genel Sekreter Mahmut Uslu ile bir araya geldi. Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Kaya ve Savaş Adalet de yer aldı.

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Emmanuel Emenike, eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Nijeryalı eski futbolcu, yeniden kulüpte bulunduğu için harika hissettiğini belirtti.

"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM"

Futbol kariyerine 2019 yılında nokta koyan Emenike, "Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın hâlâ devam etmesinden çok memnunum çünkü biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz. Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Ziyarette Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu tarafından Emenike'ye 29 numaralı forma hediye edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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