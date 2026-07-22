Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin yazdığı dijital belge ortaya çıktı. Olaya ilişkin mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede yer alan belge, Mersinli'nin katliamı nasıl planladığını gün yüzüne çıkardı. Mersinli'nin diğer ülkelerdeki saldırganları örnek aldığı, anne ve babasını öldürmek için de plan yaptığı ve bir anaokuluna da saldırmak niyetinde olduğu anlaşıldı.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren, 15 öğrenciyi yaralayan İsa Aras Mersinli’nin, saldırıyı çok önceden planladığı, yurt dışındaki okul saldırılarını inceleyip kendince o kişilerle yarışta olduğu ve "Eğer bir şekilde yeniden silah doldurmak için yeterli zamanım kalırsa, anaokuluna gideceğim. Hedefim birinci zafer, Doğu Avrupa ve Asya'nın tamamında buna benzer bir olay neredeyse yok. Buna en yakın olanı ise en sevdiğim Vladislav Rosyakov'un Kerch Politeknik Koleji katliamıdır. Ben ilk beşte yer alacağım" ifadelerini yazdığı dijital belge ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026'da 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarından elde edilen verilere göre Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’na saldırı düzenleyeceğini çok önceden planladığı belirlenirken, saldırının öncesinde anne, babası ve büyükannesini öldürmeyi planladığını içeren dijital bir belge bulundu. Belgeye göre İsa Aras Mersinli ablasını çok sevdiği için onu öldürüp öldürmeme konusunda kararsız kaldığı ortaya çıktı.

Katliamı satır satır yazmış! İsa Aras Mersinli'nin kan donduran belgeleri ortaya çıktı

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRME PLANI YAPTI!

İsa Aras Mersinli, belgede anne ve babasını nasıl öldüreceğini ise şöyle anlattı:

"Siz bunu okuduğunuzda ya büyük bir şey planlıyor olacağım ya büyük bir şey yapmış olacağım ya da büyük bir şey yapmak üzereyim. Hayatım boyunca yalnızdım, o gün geldiğinde yalnız olmayacağım, insanlar beni tanıyacak. Bu fikri seviyorum, insanların beni tanıması, beni kabul etmesi, bana tuhaf bir hayvanat bahçesi hayvanı gibi bakmaması... Bu dünyadaki varlığımı ve bu gezegene verdiğim zararı hissettiklerinde, sonunda beni fark edecekler, başka seçenekleri olmayacak ve bunu seviyorum, ancak bunun neden böyle olduğunun sebebi bu olduğuna inanıyorum, bu yalnızlık duygusu, yaptığım şeyi neden yaptığımı veya ileride ne yapacağımı neden yaptığın bir nedeni olarak görülüyor, her gün insanlarla görüşüyorum, her gün stres yaşıyorum, her gün tek başıma düşüncelerimle baş başa oturuyorum, her gün boşuna yaşıyorum, hiçbir şey elde edemiyorum, sadece korku ve nefret duyguları hissediyorum ve bunun sebebi hepinizsiniz. Çok uzun zaman önce değil insanların değersiz olduğunu fark ettim, hayatların hiçbir anlamı yok ve siz insanlar bana karşı sergilediğiniz iğrenç davranışlarınızla bunu kanıtladınız. Beni çileden çıkardınız, işte intikamım böyle gerçekleşecek. Bunun için biraz hazırlık yaptım ve gizlice 10 litre çamaşır suyu stokladım. Yapacağım şeyi yapmadan önceki gece, herkes uyurken o çamaşır suyunu alacağım, önce ablam uyurken onun odasını kilitleyeceğim, sonra ebeveynimin odasına girip onları büyük bir mutfak bıçağıyla bıçaklayacağım. Annemin ve babamın yaralarına litrelerce çamaşır suyu dökeceğim, daha sonra oturma odasına gidip büyükannemi boğacağım. Daha sonra geri zekalı amcamı dövmek kolay olacak, gerekirse onu yumruklayabilir veya en kötü ihtimalle yakabilirim. Tüm bunlar sırasında ablamın yaşayıp yaşamaması konusunda hala karar veremedim çünkü onu seviyorum. Başlangıçta tüm daireme yoğun miktarda klor gazı saldırısı yapmayı planlamıştım ama sanırım bu işe yaramayacak."

DİĞER ÜLKELERDEKİ SALDIRGANLARI ÖRNEK ALDI

Öte yandan iddianamede yer alan ifadelere göre İsa Aras Mersinli’nin yabancı ülkelerdeki saldırıları gerçekleştiren kişilerle ilgili detaylı araştırma yaptığı ve onlarla yarıştığı belirlendi.

Katliamı satır satır yazmış! İsa Aras Mersinli'nin kan donduran belgeleri ortaya çıktı

İsa Aras Mersinli, saldırılar ve saldırganlar için şu ifadeleri kullandı:

"Adam Lanza, saldırısından önce 1 kişiyi öldürdü. Salvador, saldırısından önce bir büyükanneyi yaraladı. Cho, ana saldırısından önce 2 kişiyi öldürdü. Kip Kinkel, saldırısından önce 2 kişiyi öldürdü vb. Tüm bunlar benim herkesin saldırı öncesi puanımı geçmem gerektiği anlamına geliyor."

"ZAMANIM KALIRSA ANAOKULUNA GİDECEĞİM"

İddianamede, İsa Aras Mersinli'nin, okulun kapılarını kilitlemek için anahtarları çalmaktan, okulda ilk önce kimleri öldüreceğine kadar saldırıyı adım adım planladığı da belirtildi.

İddianameye göre Mersinli, saldırı öncesi planı şöyle anlattı:

"Tüm silahlarımı mühimmatımı ve şarjörlerimi hazırlayıp yaptığım testlere göre tüm silahlarımı taşıyabilecek kapasiteye sahip olan okul çantama koyacağım. Okula biraz geç gideceğim ve eğer o zamana anahtarları çalmışsam çıkış kapılarını kilitleyeceğim, ardından, zil çalmadan yaklaşık 10 dakika önce tuvaletlere koşup kendimi tamamen silahlandıracağım. Gerisi kadere kalmış ama ben olayın şöyle gelişmesini istiyorum. Koridorda devriye gezen öğretmenleri vuracağım, daha sonra herhangi bir sınıfa girip ateş etmeye başlayacağım, 1-2 şarjörü boşattıktan sonra bir sonraki sınıfa geçeceğim. Emin olmak için, ölü olduğundan emin olmadığım kişilere iki kez ateş edeceğim veya bıçaklayacağım, Eğer bir şekilde yeniden silah doldurmak için yeterli zamanım kalırsa, anaokuluna gideceğim. Hedefim birinci zafer, Doğu Avrupa ve Asya'nın tamamında buna benzer bir olay neredeyse yok. Buna en yakın olanı ise en sevdiğim Vladislav Rosyakov'un Kerch Politeknik Koleji katliamıdır. Ben ilk beşte yer alacağım."

Katliamı satır satır yazmış! İsa Aras Mersinli'nin kan donduran belgeleri ortaya çıktı

"3.SINIFTAN BU YANA SALDIRI PLANLAMIŞ"

Öte yandan İsa Aras Mersinli, belgenin sonunda okul saldırısını 3’üncü sınıftayken düzenlemeyi düşündüğünü belirterek şunları yazdı:

"Başka bir nedenimden de bahsetmenin tam zamanı, bu nedenin ne olduğunu bilmiyorum. 3’üncü sınıftan beri okulumda bunu yapmaya dair düşüncelerim vardı. Yıllar geçtikçe bu düşünceler daha da kötüleşti, bir keresinde okula silah getirdim ama kullanmadım. Tam olarak neden bunu istediğimi bilmiyorum ve bu bir bakıma 'iyi' ve 'yapılması gereken' bir şey. Bunu yaparsam anaokuluna başladığım zaman çok heyecanlanacağım, bu bana bir rahatlık hissi veriyor. Sizden nefret ediyorum, kafamın içindeki sesler sizin benden nefret ettiğinizi söylüyor. Benden şüphe ediyorsunuz, ne kadar zarar vereceğimi sorguluyorsunuz. Beni her zaman şüpheyle karşılıyorsunuz, ne yaparsam yapayım siz her zaman bir kusur buluyorsunuz. Beni şüpheye düşürecek herhangi bir nedeniniz var ama yakında hepinizin yanıldığını kanıtlayacağım. Bu benim için mükemmel, 40 kişilik sınıflar, hiçbir sınıfta kilit yok, aktif nişancı tatbikatı yok, çıkışlar kilitlenebiliyor, polis uzakta, kimse silahlı değil. Eğitildim, silahla etkinliğim bir polis memurununkiyle karşılaştırılabilir, konumum kolay, yolları biliyorum."

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