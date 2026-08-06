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Bir FETÖ üyesi daha yakalandı! İhraç edilen albay paketlendi

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Bir FETÖ üyesi daha yakalandı! İhraç edilen albay paketlendi

FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan bir isim daha yakalandı. Burkay Karatepe'nin saklandığı evde yakalanmasının ardından bu kez hapis cezası bulunan ve ihraç edilen kıdemli albay B.G yakayı ele verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen kıdemli albay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen kıdemli albay B.G’nin Gölcük’te olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bir FETÖ üyesi daha yakalandı! İhraç edilen albay paketlendi
Başlık ResmiBir FETÖ üyesi daha yakalandı! İhraç edilen albay paketlendi

BURKAY KARATEPE DE YAKALANMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi, bölgede 17 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalanmıştı.

Burkay Karatepe
Başlık ResmiBurkay Karatepe

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis verilmişti.

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Cumhurbaşkanına suikast suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonunda yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmıştı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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