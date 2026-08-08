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Dünya

Suudi Arabistan'da üçlü dayanışma mesajı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü

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Suudi Arabistan'da üçlü dayanışma mesajı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü
Fotoğraf Başlığı Suudi Arabistanda üçlü dayanışma mesajı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü

Suudi Arabistan'ın çeşitli kentlerindeki simge yapılar ve kuleler, üç ülke arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" vesilesiyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Söz konusu gösterinin, 3 ülke arasındaki köklü tarihi bağları ve güçlü ilişkileri simgelediği belirtildi.

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Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ülkenin çeşitli bölgelerindeki öne çıkan simge yapılar ve gökdelenlere anlaşmanın imzalanması dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında üç ülkenin bayrak renkleri yansıtıldı.

KÖKLÜ TARİHİ BAĞLARI SİMGELİYOR

Bu görsel gösterinin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi bağları ve güçlü ilişkileri simgelediği, üç ülkenin ortak stratejik çıkarlarına ve yakın savunma işbirliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Suudi Arabistanda üçlü dayanışma mesajı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü
Başlık ResmiSuudi Arabistanda üçlü dayanışma mesajı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke’de ülkeleri arasındaki "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Suudi Arabistanda üçlü dayanışma mesajı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü
Başlık ResmiSuudi Arabistanda üçlü dayanışma mesajı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

Suudi Arabistanda üçlü dayanışma mesajı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü
Başlık ResmiSuudi Arabistanda üçlü dayanışma mesajı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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