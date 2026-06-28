Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından adayların beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanırken, gözler sonuç takvimine çevrildi.

2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı 27 Haziran'da tek oturum halinde gerçekleştirildi. Sınava 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencileri katıldı. Uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerini ölçmek amacıyla düzenlenen sınav, İngilizce ve Almanca olmak üzere iki farklı dilde uygulandı. Adaylara çoktan seçmeli 50 soru yöneltilirken, sınavı tamamlamaları için 110 dakika süre verildi. Peki, 2026 UDSP yabancı dil yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 UDSP yabancı dil yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

2026 UDSP SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Sınavın tamamlanmasının ardından Millî Eğitim Bakanlığı, adayların erişimine soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını açtı. İngilizce A ve B kitapçıkları ile Almanca A ve B kitapçıklarının cevap anahtarları Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Almanca A kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

Almanca B kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İngilizce A kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İngilizce B kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

2026 UDSP yabancı dil yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

2026 UDSP YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Sonuçlar Bakanlığın resmi iletişim kanalları üzerinden adayların erişimine sunulacak.

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