Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO Zirvesi öncesinde Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T hava savunma sisteminin Türkiye'de ortak üretimi için dev bir anlaşmayı masaya yatırdığı ileri sürüldü.

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı "Çelik Kubbe" ulusal hava savunma projesi tüm hızıyla sürerken, yabancı sistemlerin entegrasyonu ve ortak üretimi konusunda Paris-Ankara hattında kritik gelişmeler yaşanıyor.

Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı nezdinde Delege Bakan Alice Rufo ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıklarının ele alındığı görüşmede, iki ülkenin bölgesel konularda yakın istişareleri sürdürme kararı aldığı duyuruldu.

Fransız basınından itiraf gibi analiz! Macron, Erdoğan’ın tuzağına düştü! İpler tamamen Türkiye’nin elinde!

RUS S-400 KRİZİNE AVRUPA ALTERNATİFİ

Öte yandan Paris merkezli istihbarat ve savunma yayını Intelligence Online'ın raporuna göre, Türkiye’nin Avrupa menşeli bir hava ve füze savunma sistemi edinme çabalarında yıllardır süren tıkanıklık aşılmak üzere. MBDA Fransa, MBDA İtalya ve Thales ortak girişimi olan Eurosam tarafından üretilen SAMP/T sistemi, askeri güçleri ve stratejik tesisleri uçak, seyir füzesi ve balistik füzelere karşı koruma kabiliyetiyle biliniyor. Türkiye'nin 2017 yılında Rusya'dan S-400 satın almasıyla ABD ve NATO müttefikleriyle yaşadığı, F-35 programından çıkarılmasına yol açan krizin ardından sistem, Ankara için en güçlü Avrupa alternatifi olarak masada duruyor.

Fransa ve İtalya ile 2017'de imzalanan ancak Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz gerilimleri nedeniyle askıya alınan mutabakat zaptı, tarafların jeopolitik ihtiyaçları doğrultusunda yeniden somut bir hal alıyor.

FRANSIZ BASININDA "MACRON TUZAĞA DÜŞTÜ" ÇATLAĞI

Füze pazarlığı iki ülke arasında diplomatik bir yakınlaşma sağlasa da, Fransa cephesinde ciddi bir siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. Fransız basını, yaşanan krizi "Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdoğan’ın tuzağına düştü" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Fransa'nın askeri açıdan çok zorlu bir ikilemde kaldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fransa, Fransız-Avrupa yapımı füzeler satın almak isteyen Türkiye ile, Rafale uçaklarıyla donanmış ve Paris ile stratejik bir ortaklık içinde olan Ankara’nın tarihi düşmanı Yunanistan arasında sıkışmış durumda. Aynı anda yaklaşımının havai fişek gösterisiyle sonuçlanabileceği bir ikilem. Bu, Genelkurmay’da ortaya konan bir tespit; burada üst düzey bir subay meşhur bir karmaşadan bahsediyor. Fransa, çözülmesi zor bir ikilemle karşı karşıya: potansiyel mağdur Yunanistan ve ipleri elinde tutan da Erdoğan..."

Fransız askeri yetkililerin "meşhur bir karmaşa" olarak nitelendirdiği tabloda, Paris’in nisan ayında Fransa-Yunanistan savunma anlaşmasını yenilemesine ve Ermenistan’a açık destek vermesine rağmen, Türk İHA üreticisi Baykar ile Fransız Safran şirketi arasındaki yeni ortaklık ve SAMP/T hamlesiyle Ankara'ya karşı esnek bir politika izlemek zorunda kaldığı aktarıldı.

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