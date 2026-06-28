Vatandaşlar Marmaray seferlerinde yaşanan gecikmelerin ardından Erenköy İstasyonu'ndaki son durumu araştırmaya başladı. Marmaray tarafından yapılan resmi açıklamada, Erenköy İstasyonu'nda yaşanan bir olay nedeniyle işletme düzeninde geçici değişikliğe gidildiği duyuruldu. Açıklamanın ardından "Marmaray Erenköy kapalı mı, ne oldu, seferler durdu mu?'' soruları gündeme geldi.

Erenköy İstasyonu'nda meydana gelen bir olayın ardından Marmaray işletmesinde geçici düzenlemeye gidildi. Resmi açıklamada seferlerin tek hat üzerinden sürdürüldüğü ve bu nedenle gecikmeler yaşanabileceği belirtilidi. Peki, Marmaray Erenköy kapalı mı, ne oldu, seferler durdu mu?

Marmaray Erenköy kapalı mı, ne oldu, seferler durdu mu? Olaya ilişkin açıklama yapıldı

MARMARAY ERENKÖY KAPALI MI, NE OLDU?

Marmaray tarafından yapılan açıklamaya göre Erenköy İstasyonu'nda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle hatta işletme düzeni değiştirildi. Olayın ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, tren işletmesinin tek hat üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, yaşanan durum nedeniyle seferlerde gecikmelerin meydana geldiğini belirterek yolcuları güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

Marmaray Erenköy kapalı mı, ne oldu, seferler durdu mu? Olaya ilişkin açıklama yapıldı

MARMARAY SEFERLERİ DURDU MU?

Marmaray hattında seferler tamamen durdurulmazken Erenköy İstasyonu'nda yaşanan olay nedeniyle trenler tek hat işletmeciliğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Bu nedenle hattın farklı noktalarında seferlerde gecikmeler yaşanabiliyor.

Yolcuların ulaşım planlarını bu durumu dikkate alarak yapmaları ve mümkün olması halinde alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri istendi.

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