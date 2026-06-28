Yapay zekâ destekli akıllı gözlükler, sınavlarda kopya çekmenin yeni aracı haline geliyor. Doğu Asya'da peş peşe ortaya çıkan vakalar, eğitim kurumlarını alarma geçirirken uzmanlar, mevcut sınav sistemlerinin teknolojinin hızına yetişemediği uyarısında bulunuyor.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zekâ destekli akıllı gözlükler, öğrencilerin sınavlarda başvurduğu yeni kopya yöntemlerinden biri haline geldi. Özellikle tek bir sınavın öğrencilerin eğitim ve kariyer hayatını belirlediği Doğu Asya ülkelerinde artan vakalar, eğitim kurumlarını yeni önlemler almaya yöneltti.

Sınavlarda akıllı gözlük paniği! Eğitimciler alarma geçti

DOĞU ASYA’DA PEŞ PEŞE ŞÜPHELİ VAKALAR

Son dönemde Güney Kore ve Tayvan'da yaşanan olaylar, yapay zekâ destekli akıllı gözlüklerin sınavlarda kullanılmasına ilişkin endişeleri artırdı. Güney Kore'de İngilizce yeterlilik sınavına giren iki adayın akıllı gözlük kullandığı tespit edilirken, Tayvan'da ise bir tıp fakültesi giriş sınavında gözetmenler, şüpheli davranışları nedeniyle bir öğrencinin gözlüğünü inceleyince çerçevenin ısı yaydığını belirledi ve kopya girişimi ortaya çıkarıldı.

Sınavlarda akıllı gözlük paniği! Eğitimciler alarma geçti

SORULARA ANLIK CEVAPLAR VERİYOR

Akıllı gözlüklerle kopya çekme yeni bir yöntem olmasa da yapay zekâ teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu cihazlar daha küçük, daha gelişmiş ve daha erişilebilir hale geldi. Soruları anlık olarak yapay zekâya iletip cevapları kullanıcının görüş alanına yansıtabilen sistemler, sınav güvenliğini ciddi biçimde tehdit ediyor.

Sınavlarda akıllı gözlük paniği! Eğitimciler alarma geçti

Artan risk nedeniyle birçok ülke yeni tedbirler almaya başladı. Çin'de milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversite giriş sınavlarında tüm gözlüklerin taranması zorunlu hale getirildi. İngiltere'de ise sınav denetleme kurumu, yapay zekâ destekli gözlükler ve benzeri akıllı cihazların sınavlarda kopya riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Sınavlarda akıllı gözlük paniği! Eğitimciler alarma geçti

YENİ DENETİM MEKANİZMALARI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Güney Kore Eğitim Bakanlığı ile üniversite giriş sınavlarını düzenleyen kurumlar da yapay zekâ gözlükleriyle hile yapılmasını önlemek amacıyla yeni denetim mekanizmaları üzerinde çalışıyor. Tayvan'da ise sınav sırasında yakalanan öğrencinin öğrenim görmek istediği üniversite, sınav kurallarını ve uygulama prosedürlerini yeniden gözden geçiriyor.

Sınavlarda akıllı gözlük paniği! Eğitimciler alarma geçti

Araştırmacılar, bu gelişmelerin eğitim sisteminin değerlendirme yöntemlerini yeniden şekillendirmesini zorunlu kıldığını vurguluyor.

GELİŞİMİNİ DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL!

Uzmanlara göre yapay zekâ teknolojisinin gelişimini yasaklarla durdurmak mümkün görünmüyor. Bunun yerine eğitim sistemlerinin, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve analiz becerilerini geliştirecek yeni ölçme ve değerlendirme modellerine yönelmesi gerektiği belirtiliyor.

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