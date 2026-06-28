Sosyal medyada hızla yayılan cilt bakım trendleri, giderek daha küçük yaştaki çocukları da etkisi altına alıyor. Uzmanlar, "öz bakım" adı altında yaşlarına uygun olmayan ürünlerin kullanılmasının çocuklar için hem fiziksel hem de psikolojik riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.

Tüketim kültürü ve sosyal medyanın etkisiyle çocuklar arasında kozmetik ürün kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Özellikle TikTok ve Instagram'da "Benimle hazırlanın" ve "Okul sonrası rutinim" başlığıyla içerik üreten küçük kız çocukları, yetişkinlere yönelik kolajen artırıcı serumlar, retinol kremler ve farklı cilt bakım ürünlerini kullanarak akranlarını da bu alışkanlıklara teşvik ediyor. Uzmanlar, çocukluk döneminde giderek yaygınlaşan bu eğilimi "Cosmeticorexia" olarak tanımlıyor.

Benimle hazırlanın akımının görünmeyen yüzü! Çocuklara kadar sıçradı: Uzmanından korkutan uyarı

13 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR ARASINDA BİLE YAYGIN!

Guardian gazetesinin yayımladığı araştırma, TikTok'ta incelenen 7 bin 600 cilt bakımı paylaşımının yaklaşık 400'ünün 13 yaşın altındaki çocuklar tarafından üretildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre en az 90 videoda ise bebekler ve beş yaşın altındaki çocuklar cilt bakım rutinleriyle yer aldı. Hatta bazı videolarda iki yaşındaki çocukların bile 'cilt bakım rutinlerini' sergilediği görüldü.

İncelenen içeriklerin önemli bir bölümünde çocukların pahalı kozmetik markalarının ürünlerini tanıttığı, ancak markalarla olan iş birliklerinin her zaman açık şekilde belirtilmediği tespit edildi. Guardian, birçok çocuk içerik üreticisinin markalardan ücretsiz ürün aldığına ilişkin bulgulara da ulaştı.

Benimle hazırlanın akımının görünmeyen yüzü! Çocuklara kadar sıçradı: Uzmanından korkutan uyarı

UZMANINDAN ‘İHTİYAÇLARI YOK’ UYARISI

Dermatologlar ise çocukların çok aşamalı cilt bakım rutinlerine ihtiyaç duymadığını vurguluyor. Uzmanlara göre çocuklar için nazik bir temizleyici, gerektiğinde basit bir nemlendirici ve güneş koruyucu yeterli olurken, yaşlanma karşıtı ürünler hem gereksiz hem de cilde zarar verebiliyor. Ayrıca bu trendin çocuklarda görünüş odaklı kaygıları erken yaşta artırdığına dikkat çekiliyor.

Öte yandan, film ve televizyon sektöründe çocuk oyuncuları koruyan yasal düzenlemeler bulunmasına rağmen, sosyal medya içeriklerinde yer alan çocuklara yönelik benzer koruma mekanizmalarının bulunmaması da uzmanların dikkat çektiği önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Benimle hazırlanın akımının görünmeyen yüzü! Çocuklara kadar sıçradı: Uzmanından korkutan uyarı

Uzmanlar, çocukların sosyal medya üzerinden pazarlanan kozmetik trendlerine karşı daha güçlü şekilde korunması gerektiğini belirtiyor. Ebeveynlerin çocukların yaşlarına uygun olmayan ürünlere yönelmesini engellemesi ve dijital içerikleri yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "öz bakım" adı altında sunulan kozmetik tüketiminin çocukların sağlığı ve gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

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