Balıkesir'de deprem mi oldu, yıkım var mı merak edilirken merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının ardından hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte, Son depremler 28 Haziran listesi ve Balıkesir deprem son dakika verileri...

Son dönemde sık sık sarsıntıların yaşandığı Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından ilk incelemeler de tamamlandı. Peki Balıkesir'de deprem mi oldu, yıkım var mı? İşte son depremler ve gelişmeler...

Son depremler 28 Haziran: Balıkesirde deprem mi oldu, yıkım var mı?

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 28 Haziran günü saat 15.56'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 11,33 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 4,1, derinliğini 12,7 kilometre olarak duyurdu.

Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Sındırgı'da gün içerisinde 4 büyüklüğündeki depremin öncesinde ve sonrasında düşük büyüklükte çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

Son depremler 28 Haziran: Balıkesirde deprem mi oldu, yıkım var mı?

BALIKESİR DEPREMDE YIKIM VAR MI?

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yıkım tespit edilmedi. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirirken, bölgedeki kontrollerin sürdüğü aktarıldı.

Son depremler 28 Haziran: Balıkesirde deprem mi oldu, yıkım var mı?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

AFAD'ın son depremler listesine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı bölgede 2.0 ve 1.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Gün içerisinde ayrıca Kütahya, Van, Malatya, Muğla, Kayseri, İzmir, Adana, Bursa ve Ankara çevresinde de düşük büyüklükte depremler meydana geldi.

Son depremler 28 Haziran: Balıkesirde deprem mi oldu, yıkım var mı?

SON DEPREMLER 28 HAZİRAN 2026

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2026-06-28 16:11:15 39.14389 28.68583 6.96 ML 1.8 Simav (Kütahya) 2026-06-28 16:02:06 39.18389 28.135 17.42 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-28 15:56:12 39.18667 28.12139 11.33 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-28 15:52:48 38.67111 43.19917 7.02 ML 2.0 Tuşba (Van) 2026-06-28 15:46:02 39.17222 28.12278 10.48 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-28 15:38:59 38.28833 38.8025 9.71 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 2026-06-28 15:19:33 39.19028 28.12944 7.04 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-28 15:18:52 38.00139 38.07167 6.97 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 2026-06-28 15:05:09 36.95528 28.99194 7.0 ML 1.6 Dalaman (Muğla) 2026-06-28 14:52:43 39.17722 28.14278 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-28 14:48:06 38.66944 36.4025 8.2 ML 2.0 Pınarbaşı (Kayseri) 2026-06-28 14:43:31 37.88944 26.57083 7.0 ML 2.7 Ege Denizi - [34.05 km] Seferihisar (İzmir) 2026-06-28 13:33:45 36.37611 41.90861 7.18 ML 2.1 Sinjar, Ninova (Irak) - [84.57 km] İdil (Şırnak) 2026-06-28 13:18:10 36.2775 30.07167 36.46 ML 1.8 Finike (Antalya) 2026-06-28 12:51:46 38.77417 36.53056 7.0 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri) 2026-06-28 12:43:19 36.95722 28.97556 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) 2026-06-28 12:33:52 37.08611 35.80389 10.93 ML 1.6 Ceyhan (Adana) 2026-06-28 12:30:53 37.87306 27.29778 8.8 ML 2.3 Kuşadası (Aydın) 2026-06-28 12:30:17 38.3975 26.99944 6.55 ML 1.6 Narlıdere (İzmir) 2026-06-28 12:18:34 37.86778 27.29556 9.49 ML 1.9 Kuşadası (Aydın) 2026-06-28 12:00:52 36.96306 28.97444 7.0 ML 0.7 Köyceğiz (Muğla) 2026-06-28 11:51:45 39.20139 28.25222 12.65 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-28 11:35:38 37.85639 27.31667 11.13 ML 1.1 Kuşadası (Aydın) 2026-06-28 11:08:39 36.85861 27.53306 8.08 ML 1.3 Ege Denizi - [14.71 km] Datça (Muğla) 2026-06-28 10:57:04 36.95278 28.98694 7.0 ML 1.7 Dalaman (Muğla) 2026-06-28 10:46:28 36.95083 28.9975 7.0 ML 1.6 Dalaman (Muğla) 2026-06-28 09:23:15 36.84694 40.50778 10.12 ML 2.7 Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.06 km] Kızıltepe (Mardin) 2026-06-28 09:20:57 36.84306 40.50472 9.9 ML 2.2 Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.33 km] Kızıltepe (Mardin) 2026-06-28 09:08:58 36.43694 28.74444 7.12 ML 1.4 Akdeniz - [29.79 km] Dalaman (Muğla) 2026-06-28 08:12:38 39.26083 28.93306 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2026-06-28 08:05:00 40.21167 31.8075 7.39 ML 2.2 Beypazarı (Ankara) 2026-06-28 07:35:41 37.86361 27.30917 8.16 ML 1.7 Kuşadası (Aydın) 2026-06-28 07:20:52 38.2275 37.75417 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 2026-06-28 07:09:33 37.86778 27.32028 10.61 ML 1.5 Kuşadası (Aydın) 2026-06-28 06:17:30 37.87194 27.30167 7.01 ML 1.7 Kuşadası (Aydın) 2026-06-28 06:15:17 39.24 28.94083 12.58 ML 1.9 Simav (Kütahya) 2026-06-28 05:54:20 39.22583 28.95 10.91 ML 1.6 Simav (Kütahya) 2026-06-28 05:03:24 37.68556 29.32111 7.0 ML 1.0 Serinhisar (Denizli) 2026-06-28 04:17:36 39.20222 28.1075 4.53 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-28 04:02:04 36.96694 29.00778 7.0 ML 1.5 Dalaman (Muğla) 2026-06-28 03:36:55 40.49611 29.24111 9.4 ML 2.3 Orhangazi (Bursa) 2026-06-28 03:00:43 37.06389 27.8725 7.0 ML 0.9 Milas (Muğla) 2026-06-28 02:35:38 36.63417 29.35056 9.0 ML 2.1 Seydikemer (Muğla) 2026-06-28 02:00:12 38.86778 41.78444 7.0 ML 1.1 Merkez (Muş) 2026-06-28 01:23:20 37.05778 27.865 7.0 ML 1.0 Milas (Muğla) 2026-06-28 01:19:09 37.07417 27.8575 9.52 ML 1.1 Milas (Muğla) 2026-06-28 01:17:13 38.18556 38.63472 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 2026-06-28 00:51:09 38.10611 28.36083 10.09 ML 0.9 Nazilli (Aydın) 2026-06-28 00:47:17 40.06833 29.48528 7.0 ML 1.2 İnegöl (Bursa) 2026-06-28 00:43:51 37.44056 37.15833 11.82 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2026-06-28 00:25:11 37.86889 27.28 8.23 ML 1.2 Kuşadası (Aydın) 2026-06-28 00:19:30 38.28167 37.77278 9.77 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 2026-06-28 00:10:09 37.84694 36.20222 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 2026-06-28 00:09:34 37.87083 27.30694 8.69 ML 1.2 Kuşadası (Aydın)

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