Son depremler 28 Haziran: Balıkesir'de deprem mi oldu, yıkım var mı?
Balıkesir'de deprem mi oldu, yıkım var mı merak edilirken merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının ardından hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte, Son depremler 28 Haziran listesi ve Balıkesir deprem son dakika verileri...
Son dönemde sık sık sarsıntıların yaşandığı Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından ilk incelemeler de tamamlandı. Peki Balıkesir'de deprem mi oldu, yıkım var mı? İşte son depremler ve gelişmeler...
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 28 Haziran günü saat 15.56'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 11,33 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 4,1, derinliğini 12,7 kilometre olarak duyurdu.
Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Sındırgı'da gün içerisinde 4 büyüklüğündeki depremin öncesinde ve sonrasında düşük büyüklükte çok sayıda sarsıntı kaydedildi.
BALIKESİR DEPREMDE YIKIM VAR MI?
Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yıkım tespit edilmedi. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirirken, bölgedeki kontrollerin sürdüğü aktarıldı.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
AFAD'ın son depremler listesine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı bölgede 2.0 ve 1.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Gün içerisinde ayrıca Kütahya, Van, Malatya, Muğla, Kayseri, İzmir, Adana, Bursa ve Ankara çevresinde de düşük büyüklükte depremler meydana geldi.
SON DEPREMLER 28 HAZİRAN 2026
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-06-28 16:11:15
|39.14389
|28.68583
|6.96
|ML
|1.8
|Simav (Kütahya)
|2026-06-28 16:02:06
|39.18389
|28.135
|17.42
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-06-28 15:56:12
|39.18667
|28.12139
|11.33
|MW
|4.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-06-28 15:52:48
|38.67111
|43.19917
|7.02
|ML
|2.0
|Tuşba (Van)
|2026-06-28 15:46:02
|39.17222
|28.12278
|10.48
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-06-28 15:38:59
|38.28833
|38.8025
|9.71
|ML
|1.4
|Pütürge (Malatya)
|2026-06-28 15:19:33
|39.19028
|28.12944
|7.04
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-06-28 15:18:52
|38.00139
|38.07167
|6.97
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-06-28 15:05:09
|36.95528
|28.99194
|7.0
|ML
|1.6
|Dalaman (Muğla)
|2026-06-28 14:52:43
|39.17722
|28.14278
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-06-28 14:48:06
|38.66944
|36.4025
|8.2
|ML
|2.0
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-28 14:43:31
|37.88944
|26.57083
|7.0
|ML
|2.7
|Ege Denizi - [34.05 km] Seferihisar (İzmir)
|2026-06-28 13:33:45
|36.37611
|41.90861
|7.18
|ML
|2.1
|Sinjar, Ninova (Irak) - [84.57 km] İdil (Şırnak)
|2026-06-28 13:18:10
|36.2775
|30.07167
|36.46
|ML
|1.8
|Finike (Antalya)
|2026-06-28 12:51:46
|38.77417
|36.53056
|7.0
|ML
|1.8
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-28 12:43:19
|36.95722
|28.97556
|7.0
|ML
|1.2
|Köyceğiz (Muğla)
|2026-06-28 12:33:52
|37.08611
|35.80389
|10.93
|ML
|1.6
|Ceyhan (Adana)
|2026-06-28 12:30:53
|37.87306
|27.29778
|8.8
|ML
|2.3
|Kuşadası (Aydın)
|2026-06-28 12:30:17
|38.3975
|26.99944
|6.55
|ML
|1.6
|Narlıdere (İzmir)
|2026-06-28 12:18:34
|37.86778
|27.29556
|9.49
|ML
|1.9
|Kuşadası (Aydın)
|2026-06-28 12:00:52
|36.96306
|28.97444
|7.0
|ML
|0.7
|Köyceğiz (Muğla)
|2026-06-28 11:51:45
|39.20139
|28.25222
|12.65
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-06-28 11:35:38
|37.85639
|27.31667
|11.13
|ML
|1.1
|Kuşadası (Aydın)
|2026-06-28 11:08:39
|36.85861
|27.53306
|8.08
|ML
|1.3
|Ege Denizi - [14.71 km] Datça (Muğla)
|2026-06-28 10:57:04
|36.95278
|28.98694
|7.0
|ML
|1.7
|Dalaman (Muğla)
|2026-06-28 10:46:28
|36.95083
|28.9975
|7.0
|ML
|1.6
|Dalaman (Muğla)
|2026-06-28 09:23:15
|36.84694
|40.50778
|10.12
|ML
|2.7
|Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.06 km] Kızıltepe (Mardin)
|2026-06-28 09:20:57
|36.84306
|40.50472
|9.9
|ML
|2.2
|Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.33 km] Kızıltepe (Mardin)
|2026-06-28 09:08:58
|36.43694
|28.74444
|7.12
|ML
|1.4
|Akdeniz - [29.79 km] Dalaman (Muğla)
|2026-06-28 08:12:38
|39.26083
|28.93306
|7.0
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-06-28 08:05:00
|40.21167
|31.8075
|7.39
|ML
|2.2
|Beypazarı (Ankara)
|2026-06-28 07:35:41
|37.86361
|27.30917
|8.16
|ML
|1.7
|Kuşadası (Aydın)
|2026-06-28 07:20:52
|38.2275
|37.75417
|7.0
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-06-28 07:09:33
|37.86778
|27.32028
|10.61
|ML
|1.5
|Kuşadası (Aydın)
|2026-06-28 06:17:30
|37.87194
|27.30167
|7.01
|ML
|1.7
|Kuşadası (Aydın)
|2026-06-28 06:15:17
|39.24
|28.94083
|12.58
|ML
|1.9
|Simav (Kütahya)
|2026-06-28 05:54:20
|39.22583
|28.95
|10.91
|ML
|1.6
|Simav (Kütahya)
|2026-06-28 05:03:24
|37.68556
|29.32111
|7.0
|ML
|1.0
|Serinhisar (Denizli)
|2026-06-28 04:17:36
|39.20222
|28.1075
|4.53
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-06-28 04:02:04
|36.96694
|29.00778
|7.0
|ML
|1.5
|Dalaman (Muğla)
|2026-06-28 03:36:55
|40.49611
|29.24111
|9.4
|ML
|2.3
|Orhangazi (Bursa)
|2026-06-28 03:00:43
|37.06389
|27.8725
|7.0
|ML
|0.9
|Milas (Muğla)
|2026-06-28 02:35:38
|36.63417
|29.35056
|9.0
|ML
|2.1
|Seydikemer (Muğla)
|2026-06-28 02:00:12
|38.86778
|41.78444
|7.0
|ML
|1.1
|Merkez (Muş)
|2026-06-28 01:23:20
|37.05778
|27.865
|7.0
|ML
|1.0
|Milas (Muğla)
|2026-06-28 01:19:09
|37.07417
|27.8575
|9.52
|ML
|1.1
|Milas (Muğla)
|2026-06-28 01:17:13
|38.18556
|38.63472
|7.0
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|2026-06-28 00:51:09
|38.10611
|28.36083
|10.09
|ML
|0.9
|Nazilli (Aydın)
|2026-06-28 00:47:17
|40.06833
|29.48528
|7.0
|ML
|1.2
|İnegöl (Bursa)
|2026-06-28 00:43:51
|37.44056
|37.15833
|11.82
|ML
|1.0
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2026-06-28 00:25:11
|37.86889
|27.28
|8.23
|ML
|1.2
|Kuşadası (Aydın)
|2026-06-28 00:19:30
|38.28167
|37.77278
|9.77
|ML
|1.6
|Akçadağ (Malatya)
|2026-06-28 00:10:09
|37.84694
|36.20222
|7.0
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|2026-06-28 00:09:34
|37.87083
|27.30694
|8.69
|ML
|1.2
|Kuşadası (Aydın)