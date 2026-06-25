Venezuela, peş peşe meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem yalnızca 39 saniye arayla meydana geldi. Başkent Caracas başta olmak üzere çok sayıda eyalette büyük yıkım yaşanırken, hükümet ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Venezuela depreminde can kaybı var mı, kaç saniye sürdü, Türkiye saati ile saat kaçta oldu merak edilirken depremlerin ardından can kaybı ve yaralı sayısı da netleşmeye başladı.

Depremlerin ardından Venezuela hükümeti ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Acil durum mekanizmaları devreye alınırken, başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Ayrıca okullarda eğitime ara verildi, zorunlu olmayan kamu ve özel sektör faaliyetleri durduruldu. Hasar gören binaların acil olarak denetlenmesi için ekipler görevlendirildi. Peki, Venezuela depreminde can kaybı var mı, kaç saniye sürdü, Türkiye saati ile saat kaçta oldu?

Venezuela depreminde can kaybı var mı, kaç saniye sürdü, Türkiye saati ile saat kaçta oldu?

VENEZUELA DEPREMİNDE CAN KAYBI VAR MI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük deprem ülkede ağır yıkıma neden oldu. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, son yaptığı açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 164'e, yaralı sayısının ise 971'e yükseldiğini duyurdu.

Venezuela depreminde can kaybı var mı, kaç saniye sürdü, Türkiye saati ile saat kaçta oldu?

VENEZUELA DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre Venezuela'yı sarsan iki büyük deprem arasında yalnızca 39 saniye bulundu. İlk olarak 7,2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntının ardından 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğündeki ikinci deprem yaşandı.

Uzmanlar kısa süre içerisinde meydana gelen iki güçlü depremin hasarın büyümesinde etkili olduğunu belirtiyor. Ana depremlerin ardından yaklaşık 30 artçı sarsıntı kaydedildiği açıklanırken, yetkililer vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Venezuela depreminde can kaybı var mı, kaç saniye sürdü, Türkiye saati ile saat kaçta oldu?

VENEZUELA DEPREMİ TÜRKİYE SAATİ İLE SAAT KAÇTA OLDU?

USGS tarafından paylaşılan bilgilere göre ilk deprem Venezuela'da 24 Haziran yerel saatiyle 18.04'te meydana geldi. Venezuela ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle ilk sarsıntı Türkiye saatiyle 25 Haziran 01.04'te kaydedildi. İkinci deprem ise ilk sarsıntıdan yalnızca 39 saniye sonra gerçekleşti.

Venezuela depreminde can kaybı var mı, kaç saniye sürdü, Türkiye saati ile saat kaçta oldu?

Depremlerin merkez üssünün Yaracuy eyaletindeki Yumare ve San Felipe kentleri yakınları olduğu belirtilirken, ilk depremin yaklaşık 21,9 kilometre, ikinci depremin ise yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Meydana gelen şiddetli sarsıntılar ülkenin geniş bir bölümünde hissedildi ve birçok eyalette ciddi hasara yol açtı.

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