Haiti’den Venezuela’ya uzanan risk zinciri! Şener Üşümezsoy’dan depremler sonrası korkutan ‘Marmara’ benzetmesi
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Venezuela’da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5’lik depremler sonrası uyardı. Üşümezsoy, “Haiti'de 10 yıl evvel olan 7.7'lik deprem nedeniyle Karayip Denizi kuzeyden yamulunca, bu hareket güneydeki Güney Amerika kıtası ile Karayip dili arasındaki bu kaymaya neden oldu” dedi. Üşümezsoy aynı zamanda depremlerin 1999 Marmara depremi ile benzer özellikte olduğunu belirtti.
- Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
- Depremlerin merkez üsleri Venezuela'nın Yaracuy eyaletine bağlı Yumare ve San Felipe kentlerinin yakınları olarak bildirildi.
- Depremin derinlikleri Yumare'de 10 kilometre, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olarak açıklandı.
- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde 164 kişinin ölmüş olduğunu ve 971 kişinin yaralanmış olduğunu duyurdu.
- Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremi 1999'da yaşanan Marmara Depremi ile benzer özellikler taşıdığı şeklinde değerlendirdi.
- Üşümezsoy, fay hattı boyunca devam eden şiddetin tarlanın sürülmesi gibi bir etki yarattığını ve binaların 70 derece eğildiğini gözlemlediklerini belirtti.
Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremde can kaybı artmaya devam ederken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan kritik açıklamalar geldi.,
A Haber’de deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, depremin 1999'da yaşanan Marmara Depremi ile benzer özellik gösterdiğini belirtti.
“CETVEL GİBİ İLERLİYOR”
Üşümezsoy “Bu depremi anlamak için 1999 depremlerini düşünmemiz gerekiyor. Düzce'den sonra 7,5'lik 17 Ağustos depremi yaşandı bizde. 6 Şubat depremlerinde de 3-4 tane birbiri ardına depremler olmuştu. Neden oluyor bu? Arap plakası Anadolu ile çarpıştığı için 6 Şubat depremi olmuştu. Burada neden olduğu ise burası Venezuela kıyısı… Dümdüz bir cetvel gibi şerit boyunca güney Amerika batıya doğru hareket ediyor. Karayip Denizi de Atlantik Denizi'ne doğru hareket ediyor” dedi.
Bir fayın diğer fayı etkilediğini vurgulayan Üşümezsoy, “Buradaki kuvvetli bir fay. Fay hattı boyunca devam eden, tarlanın sürülmesi gibi bir şiddet eğrisiyle binaları etkiliyor. Binaların 70 derece eğildiğini görüyoruz. Sağlam faylar uzun süre direnç gösterebiliyor. Burada stres birikiyor birikiyor ve patlıyor” dedi.
7,2 VE 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi. Venezuela'da Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde son rakam olarak 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını duyurdu.