Venezuela, bir dakikadan kısa sürede meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi. Peki, Venezuela nerede, Türkiye'ye yakın mı?

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 şiddetinde ardışık iki deprem meydana geldi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, iki büyük depremin ardından OHAL ilan etti. USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.



Venezuela nerede, Türkiyeye yakın mı? İki büyük deprem ülkeyi vurdu, OHAL ilan edildi..

VENEZUELA NEREDE?

Venezuela, resmî adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombiya ile çevrilidir. Başkenti ve en büyük metropolü Caracas'tır.

Karayip Denizi'nde birçok ada ve adacığa sahiptir. Ayrıca Küçük Antiller adaları olan Hollanda Krallığı'na bağlı Aruba ve Curaçao ülkeleri, Hollanda'ya bağlı Bonaire ile Trinidad ve Tobago ada devletçikleri de Venezuela açıklarında bulunur.

Venezuela 23 eyalet ve Başkent Bölgesi ile adaları içeren federal bağımlılıklardan oluşan ve başkanlık sistemi ile yönetilen bir federal cumhuriyettir. Venezuelalıların büyük çoğunluğu ülkenin kuzeyindeki büyük şehirlerde yaşamaktadır, bu da Venezuela'yı Latin Amerika'da şehirleşme oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri yapmaktadır.



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