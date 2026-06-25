Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazdığı banknotlarla pazarda alışveriş yaptı. Olay kentte merak uyandırırken, parayı fark eden pazarcı esnafı da Ömer ve Özge'ye çağrıda bulundu.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz semt pazarında yaşanan ilginç olay gündem oldu. Bir kişi pazarda alışveriş yaparken üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazdığı banknotları verdi.

Akşam tezgahını kapatıp günlük hasılatını sayarken paraların üzerindeki yazıyı gören pazarcı İshak Kaya, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Kaya, yazılı paraların yalnızca kendisine değil, pazardaki birçok esnafa da verildiğini fark etti.

Bir kent bu olayı konuşuyor! Paraların üzerinde yazanlar dikkat çekti! Esnaftan çağrı: Allah için çıkıp gelin

"ALLAH İÇİN ÖMER VE ÖZGE ÇIKIP GELİN"

Yaşadıklarını anlatan İshak Kaya, "Tezgah açtığımız pazarlarda şimdiye kadar 300 bin liraya kadar para dağıtıldı. Karpuz satıyoruz, yazılı para veriyorlar. Paraların üzerinde 'Ömer, Özge'yi seviyor' yazıyor. Yeter artık, Allah için Ömer ve Özge çıkıp gelin. Yeter ki gelsinler, bütün malları ücretsiz vereceğim" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Paraları ilk gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "İlk defa böyle bir şey gördüm. Akşam sermayemi sayarken fark ettim. Gün içinde müşteri yoğunluğunda fark etmedim. Sadece bana değil, birçok pazarcı esnafına da bu paralardan vermişler" dedi.

Bir kent bu olayı konuşuyor! Paraların üzerinde yazanlar dikkat çekti! Esnaftan çağrı: Allah için çıkıp gelin

"BÜTÜN DÜĞÜN MASRAFLARINI BEN KARŞILAYACAĞIM"

Ömer ve Özge'ye seslenen İshak Kaya, çağrısını daha da ileri taşıyarak, "Özge ve Ömer beni izlerse, onları buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler, bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım" diye konuştu.

Bir kent bu olayı konuşuyor! Paraların üzerinde yazanlar dikkat çekti! Esnaftan çağrı: Allah için çıkıp gelin

KENTTE MERAK KONUSU OLDU

Mahfesığmaz semt pazarında başlayan ve kısa sürede esnaf arasında konuşulan "aşk mesajlı para" olayı, şimdi kentte merak konusu oldu. Pazarcılar, paraların sahipleri olan Ömer ve Özge'nin ortaya çıkmasını bekliyor.

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