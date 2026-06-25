Bir kent bu olayı konuşuyor! Paraların üzerinde yazanlar dikkat çekti! Esnaftan çağrı: Allah için çıkıp gelin
Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazdığı banknotlarla pazarda alışveriş yaptı. Olay kentte merak uyandırırken, parayı fark eden pazarcı esnafı da Ömer ve Özge'ye çağrıda bulundu.
- Bir kişi, üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazdığı banknotları pazarda alışveriş yaparken kullandı.
- Pazarcı İshak Kaya, günlük hasılatını sayarken paraların üzerindeki yazıyı fark etti ve bu durumdan şaşkınlık duyduğunu belirtti.
- Yazılı paraların sadece İshak Kaya'ya değil, pazardaki birçok esnafa da verildiği anlaşıldı.
- İshak Kaya, yaklaşık 300 bin liraya kadar bu şekilde para dağıtıldığını ifade etti ve Ömer ile Özge'nin ortaya çıkması durumunda tüm malları ücretsiz vereceğini söyledi.
- Kaya, ayrıca Ömer ve Özge'nin düğün masraflarını karşılamayı teklif etti.
- Bu olay, Mahfesığmaz semt pazarında merak konusu haline geldi ve esnaf, paraların sahiplerinin ortaya çıkmasını bekliyor.
Adana'nın Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz semt pazarında yaşanan ilginç olay gündem oldu. Bir kişi pazarda alışveriş yaparken üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazdığı banknotları verdi.
Akşam tezgahını kapatıp günlük hasılatını sayarken paraların üzerindeki yazıyı gören pazarcı İshak Kaya, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Kaya, yazılı paraların yalnızca kendisine değil, pazardaki birçok esnafa da verildiğini fark etti.
"ALLAH İÇİN ÖMER VE ÖZGE ÇIKIP GELİN"
Yaşadıklarını anlatan İshak Kaya, "Tezgah açtığımız pazarlarda şimdiye kadar 300 bin liraya kadar para dağıtıldı. Karpuz satıyoruz, yazılı para veriyorlar. Paraların üzerinde 'Ömer, Özge'yi seviyor' yazıyor. Yeter artık, Allah için Ömer ve Özge çıkıp gelin. Yeter ki gelsinler, bütün malları ücretsiz vereceğim" ifadelerini kullandı.
"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"
Paraları ilk gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "İlk defa böyle bir şey gördüm. Akşam sermayemi sayarken fark ettim. Gün içinde müşteri yoğunluğunda fark etmedim. Sadece bana değil, birçok pazarcı esnafına da bu paralardan vermişler" dedi.
"BÜTÜN DÜĞÜN MASRAFLARINI BEN KARŞILAYACAĞIM"
Ömer ve Özge'ye seslenen İshak Kaya, çağrısını daha da ileri taşıyarak, "Özge ve Ömer beni izlerse, onları buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler, bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım" diye konuştu.
KENTTE MERAK KONUSU OLDU
Mahfesığmaz semt pazarında başlayan ve kısa sürede esnaf arasında konuşulan "aşk mesajlı para" olayı, şimdi kentte merak konusu oldu. Pazarcılar, paraların sahipleri olan Ömer ve Özge'nin ortaya çıkmasını bekliyor.