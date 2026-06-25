Yaklaşık iki ay önce Portekiz'in başkenti Lizbon'da kalbi duran ve yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncu Oktay Çubuk, hastaneden taburcu oldu. Yaşadığı zorlu sürecin ardından açıklama yapan Çubuk, "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim. Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Oktay Çubuk, 29 Nisan'da iş seyahati nedeniyle Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik ettiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tatil için yurt dışında bulunduğu dönemde kalbi duran Çubuk, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

İlk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan 30 yaşındaki oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alınmıştı. Sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine normal servise alınan Çubuk'un tedavisi burada sürdürülmüştü.

O dönem sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan oyuncu, "Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Çubuk, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda yaşadığı deneyimin hayatına bakış açısını değiştirdiğini belirtti. Oyuncu, anı yaşamanın önemini vurgulayarak kendisine verilen ikinci şansı daha bilinçli değerlendirmek istediğini ifade etti.

Kalbi durmuştu! Ölümün kıyısından dönen Oktay Çubuk’tan duygulandıran açıklama

"DOKTORLARA GÖRE KISA SÜRELİĞİNE HAYATIMI KAYBETTİM"

Bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmadığını belirten Çubuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir sosyal medyada yoktum. Ancak artık yaşadığım olayla ilgili birkaç şey söylemem gerektiğini hissediyorum. Bildiğiniz gibi tam iki ay önce Lizbon'da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve ardından tekrar hayata döndüm."

"ÇOK ŞANSLIYIM ÇÜNKÜ HALA BURADAYIM"

Zorlu süreç boyunca kendisine destek olanlara teşekkür eden oyuncu, "Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, dostlarıma, büyüklerime ve güzel mesajlarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim. Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ancak bildiğim net bir şey var; çok şanslıyım. Çünkü hala buradayım" dedi.

Kalbi durmuştu! Ölümün kıyısından dönen Oktay Çubuk’tan duygulandıran açıklama

"VERİLEN ZAMANI LAYIĞIYLA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Yaşadığı olayın ardından hayata farklı bir pencereden baktığını belirten Çubuk, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli, daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu anda bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim. Zamanla daha iyi olacağıma olan inancım tam. Bu süreç bana yaşadığımız sürece umudun var olduğunu hatırlattı. Her gün daha iyi bir insan olmak için bir şans. Ve belki de en önemlisi, iyi ve doğru bir iz bırakmak için bir fırsat. Son anı beklemek yerine, şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde."

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