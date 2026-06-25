Balıkesir'de kuyumcu Aslan Güraraz, damatlara yönelik özel bir tasarımla gündem oldu. Güraraz, düğünlerde takılmak üzere altın kravat satışa sundu. Altın kravatın fiyatı dudak uçuklatırken, gramajına göre ücreti daha da artabiliyor.

Balıkesir'de kuyumcu Aslan Güraraz'ın kişiye özel hazırlattığı 'altın kravat' büyük ilgi gördü. Altın kravat siparişlerinin düğün sezonu öncesi artışa geçtiğini belirten kuyumcu Güraraz, "Son dönemde altına revaç var. Hep kadınlar kadınlar diyoruz biraz da erkekleri düşünelim dedik o yüzden kişiye özel altın kravat yapıyoruz." dedi.

Satın almak isteyen 15 gün önceden sipariş veriyor! Damatlara özel yapıldı: Fiyatı araba parası

SİPARİŞ ÜZERİNE GELİYOR

Altın kravatların sipariş üzerine geldiğini söyleyen Güraraz, "Kravatlarımız 100 gramdan başlayarak 200, 250 grama kadar çıkabiliyor. Ayrıca miktar ve kalınlığına göre değişiklik yapılarak hazırlanıyor. Her zaman tercih edilen ise orta boy model olmakta. Orta boy kravatlar 150 gramdan oluşmakta. Şu an üzerimdeki kravat 100 gram değerinde ve fiyatının da 600 bin lira olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Satın almak isteyen 15 gün önceden sipariş veriyor! Damatlara özel yapıldı: Fiyatı araba parası

SİPARİŞLER 15 GÜN ÖNCEDEN VERİLİYOR

Öte yandan istendiği takdirde bu özel tasarım kravatın üstüne isim veya tarih de yazıldığını belirten Aslan Güraraz, "Altın kravatlar ne yazık ki hemen bir gün sonra çıkmıyor, kravatta çok emek çok işçilik ve çok uğraş var. Siparişler 15 gün önceden veriliyor" ifadelerini kullandı.

Güraraz, son olarak altın kravata neden ilgi olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Altın genelde kadın tarafına yapıldığı için biz de fazla seçenek olmayan erkekler için bu altın kravatları tasarladık ve büyük ilgi gördü. Düğün yapacak damat adayları bu altın kravatlardan sipariş veriyor. Düğünlerde damatların yeni trendi özel üretim altın kravatlar."

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