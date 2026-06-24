Gram altın, tarihi zirvesinden sonra hızlanan satışlarla 5 bin 593 liraya kadar gerileyerek 6 bin lira sınırının altına indi. Altındaki düşüşün gölgesinde Borsa İstanbul'da da satış baskısı etkili olurken, yatırımcıların ilgisi THY, ASELSAN ve banka hisselerinde yoğunlaştı.

Borsa İstanbul'da sert satış baskısı dalgası hissedilirken, altın fiyatlarındaki tarihi düşüş piyasaların ana gündem maddesi haline geldi. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü gram altın psikolojik sınırın altına sarkarak son dönemlerin en düşük seviyelerini test etti.

BIST 100 endeksi, güne 12,85 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.552,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.323,52 puanı, en yüksek 14.557,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kaybederek 14.331,21 puandan tamamladı.

Altında sert düşüş! Gram 6 bin liranın altına düştü: İşte piyasalarda son tablo

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 230,60 puan ve yüzde 1,37 azalışla 16.588,46 puandan kapandı.

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PARASI OLAN O HİSSELERİ ALDI

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,52, sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve mali endeks yüzde 0,29 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 999 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 düşüşle 6 milyon 25 bin lira oldu.

Altında sert düşüş! Gram 6 bin liranın altına düştü: İşte piyasalarda son tablo

Altın fiyatları yıl içerisinde 8 bin lira seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini görmüştü. Ancak zirvenin ardından gelen satışlarla birlikte fiyatlarda belirgin bir düzeltme süreci başladı.

Gram altın bugün psikolojik eşik olan 6 bin liranın altına düşerek, 5593 lirayı gördü.

Altında sert düşüş! Gram 6 bin liranın altına düştü: İşte piyasalarda son tablo

Gram altındaki düşüş, çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Çeyrek altın 9 bin 833 lira seviyelerine kadar geriledi.

Uzmanlar, kısa vadede doların yönü ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası netleşmeden altın fiyatlarında dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,63, bileşik getirisi yüzde 41,17 seviyesinde gerçekleşti.

Altında sert düşüş! Gram 6 bin liranın altına düştü: İşte piyasalarda son tablo

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,3774, satışta 46,5633 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,3600, satışta 46,5458 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1346, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 161,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,1 azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.

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