Borsa İstanbul, güne düşüşle başlamasının ardından kayıplarını artırarak günü yüzde 1,29 zararla 14.539 puandan kapattı. Borsada işlem gören 100 hisseden 82'si günü eksiyle bitirdi. Yatırımcının gözdesi altın ve petrolde de geri çekilme sürerken, döviz tarafında sakin ama yukarı yönlü bir seyir hakim oldu.

Piyasalarda bugün satıcılı bir seyir hakim oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından kayıplarını artırarak günü yüzde 1,29 değer kaybıyla 14.539,61 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 200,40 puan ve yüzde 1,18 azalışla 16.819,06 puandan kapandı.

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Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,44, mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Borsa ve altın el ele çakıldı! İşte piyasalarda son durum

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaparken, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 127 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 düşüşle 6 milyon 212 bin lira oldu.

Borsa ve altın el ele çakıldı! İşte piyasalarda son durum

Serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde 6.160,60 TL seviyelerinden işlem görürken kapanışı 6185 lira ile yaptı. Gram altın dün ise 6.277 lira ile günü kapatmıştı.

DÖVİZ KURU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,3600, satışta 46,5458 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,3433, satışta 46,5290 lira olarak belirlemişti.

Borsa ve altın el ele çakıldı! İşte piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,3195 ve dolar/yen paritesi 161,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 azalışla 76,9 dolardan işlem görüyor.

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