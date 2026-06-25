Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması sonrasında dikkat çeken açıklamalar yapan acılı baba Cemil Kundakçı, tek bir isme dikkat çekti. Baba Kundakçı “Yalçın'ın ifadesi değer kazandı. O da Canbay gibi ifadeyi değiştirecek mi göreceğiz” dedi. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında da konuşan Kundakçı “Aleyna Alaattin'i kışkırttı, Alaattin'e silahı veren de o! Kubilay vurulduktan sonra 'Silahı göğsüme dayadım patlamadı' şeklinde açıklama yaptı. Neden? Çünkü silahta parmak izi var. Anne-kız çok güzel rol yapıyorlar” dedi.

Ümraniye'de öldürülen 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın acılı babası Cemil Kundakçı, 22 Haziran’da görülen ilk duruşma hakkında konuştu.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın haberine göre Günaydın’a konuşan acılı baba Kundakçı hem Alaattin Kadayıfçıoğlu hem de Aleyna Kalaycıoğlu’na tepki gösterdi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın babasından duruşma sonrası çarpıcı iddia: Aleyna Alaattini kışkırttı, silahı veren de o!

"BİRBİRİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Acılı baba “Alaattin mahkemede 'Keşke ben ölseydim' diyor ama hepsi yalan. Suçunu hafifletmeye çalışıyor. Bu şahıslar organize şekilde birbirini kurtarmaya çalışıyor. Aleyna 'Vuracağını bilmiyordum' diyerek Alaattin'e suç atıyor. Alaattin de 'Konuşmaya gitmiştim, bana müdahale oldu, silah kendiliğinden patladı' diyerek kendini kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Cemil Kundakçı

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında konuşan acılı baba şunları söyledi:

Kızın kafasında eski sevgilimi, yeni sevgilime söylerim gerekeni yapsın içgüdüsü devreye giriyor. Aleyna şımarık birisi, yeni sevgilisi üzerinden gövde gösterisi yapmak istedi. Alaattin'i kışkırttı ve arkasından onunla beraber oraya gitti. Alaattin'e silahı veren de o! Kubilay vurulduktan sonra 'Silahı göğsüme dayadım patlamadı' şeklinde açıklama yaptı. Neden? Çünkü silahta parmak izi var. Ondan dolayı bunu söylüyor. Yapmacıklar, anne-kız çok güzel rol yapıyorlar.

"CANBAY, ALAATTİN'İ DESTEKLİYOR"

Vahap Canbay’ın "Ben arabada hem Kubilay'ı hem de Yalçın'ı korumak için cenin pozisyonunu aldım. Cenin pozisyonunu alırken silaha ayağıyla müdahale etmiş olabilirim, hatırlamıyorum” açıklamasını hatırlatan Cemil Kundakçı, “Canbay bu pozisyonu alsa zaten oğlum değil kendi vurulurdu. Alaattin'in ifadesini destekler şekilde açıklama yapıyor” dedi.

Kubilay Kaan Kundakçı

TEK BİR İSMİ İŞARET ETTİ

Baba Kundakçı, soruşturmada olay gecesi arabada bulunan Yalçın isimli kişiyi işaret ederek “İlk ifadesinde Alaattin direkt ateş etti, silaha herhangi bir müdahale olmadı açıklamasını yapmıştı. Önümüzdeki duruşmada Yalçın'ın ifadesi önemli bir değer kazandı. O da Canbay gibi ifadeyi değiştirecek mi göreceğiz” dedi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın babasından duruşma sonrası çarpıcı iddia: Aleyna Alaattini kışkırttı, silahı veren de o!

İLK DURUŞMADA NELER OLDU?

Ümraniye'de 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin cinayet davasının duruşması 22 Haziran Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında “Beni içeri çekmeye çalıştı. Silah olan diğer elimle de müdahale etmeye çalışınca, şahıs silahı tutmaya çalıştı. Ben dur diyene kadar silah patladı. Elim tetikte değildi. Kimseye ateş etmedim. O gün keşke bana bir şey olsaydı ona olmasaydı” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu ise “Alaattin ilk gittiğinde 'Aracı çekin' dedi. Sonra tartışma yaşandı, çok kısa bir süre sonra silah sesi duydum. Ben çığlık atarak arabadan indim. Alaattin beni tutup arabaya bindirdi, ben kendimde değildim o an” dedi.

Vahap Canbay

Tanık olarak ifade veren Vahap Canbay, şunları söyledi:

Kubilay o gece bizde kalıyordu. İfadelerde belirttiğimiz gibi 'Gidelim' dedi. 'Bayram arefesi, gidelim barışmış oluruz' gibisinden konuşma oldu. Kubilay ile Yalçın zaten gidiyordu. 'Ben de geleyim o zaman' dedim. Yalçın da olay günü bizdeydi. İlk gittiğimiz vakit temizlikçi kapıyı açıp, 'Temizlik yapıyorum, kimseyi alamam' dedi. Kadın demek ki erkek olan yerde temizlik yapamıyor diye bekledik. 1 saat veya 2 saat orada bekledik. Stüdyodaki köpek benim, Aleyna'nın çok sevdiği köpek. O sevdiği için ona vermiştim. Kapıda beklerken bir tane siyah araç yanaştı, sadece çakarlarını görüyorduk. Araçtan biri indi cama vurdu, kapıyı açtım. 'Sizi bir daha bu kızın etrafında görmeyeceğim' dedi. Sol kolumu Kubilay'a doğru kaldırdım, cenin pozisyonu aldım. Sağ bacağım veya elim Alaattin'in koluna değmiş olabilir. Şahsın koluna bir temasım olmuş olabilir. Kendimizi korumak için kapattığımda değmiş olabilir.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın babasından duruşma sonrası çarpıcı iddia: Aleyna Alaattini kışkırttı, silahı veren de o!

KİM İÇİN NE CEZA İSTENDİ?

İddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması; sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

İddianamede, sanık Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar, sanıklar İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Haberle İlgili Daha Fazlası