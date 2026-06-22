İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin dava başladı. Zanlı Alaattin Kadayıfçıoğlu görüntülerin aksine göğsüne tekme yediğini iddia etti. Öte yandan Kundakçı ailesi olayların merkezindeki rapçi Canbay'a büyük tepki gösterdi. Canbay'ın yanındaki şahıs ise çevredekilerin üzerine yürüyüp tehditler savurdu.

19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'de müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

KUNDAKÇI OLAY YERİNDE CAN VERMİŞTİ

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı.

Kubilay Kaan Kundakçı - Aleyna Kalaycıoğlu

MÜEBBETLERİ İSTENİYOR

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, silahı ateşlediği belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından; şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Olay sonrası şüphelilere yardım ettiği öne sürülen türkücü İzzet Yıldızhan hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başlayan ilk duruşma, İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile hayatını kaybeden Kundakçı'nın yakınları katıldı. Sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmada, mahkeme heyetinin tanıkları dinlemesi ve dosyadaki delilleri değerlendirmesi bekleniyor.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

CANBAY'A BÜYÜK TEPKİ!

Öte yandan duruşma öncesi rapçi Vahap Canbay ve hayatını kaybeden Kundakçı'nın ailesi arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Canbay'ın aileyle tartışma yaşadığı gergin anlar kameralara yansırken; Kundakçı ailesinden bazı kadınların "Karşı tarafla anlaşmadıysan ben de bir şey bilmiyorum. 3 ay oldu halen bir dava açamadın" dediği duyuldu.

Canbay'ın yakınlarından birisi ise basın mensuplarını tehdit edip insanların üzerine yürüdü.

Canbay

"SİLAHIN PATLADIĞINI FARK ETMEDİM"

Kadayıfçıoğlu ise ilk ifadesinde; olay günü Aleyna Kalaycıoğlu’nun aracını ve köpeğini almak için olay yerine gittiklerini, araçta bulunan kişilerle tartışma yaşandığını, kendisine küfür edildiğini ve göğsüne tekme savrulduğunu iddia etti. Sanık, müdahale ettiği sırada elindeki silahın ateş aldığını ancak silahın patladığını o an fark etmediğini söyledi.

Kubilay Kundakçı duruşmasında Canbaya büyük tepki! Kadayıfçıoğlundan ilk savunma

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