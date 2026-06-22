Servet Koçak'ın vefatı sonrası kızı Naciye Koçak tarafından gizlice defnedilmesi, sosyetenin ünlü ailesini karıştırmıştı. Ancak skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Kardeşlerin, Naciye Koçak hakkında akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle vasi tayini davası açtığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin en zengin kadınlarından Servet Koçak 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş ve kızı Naciye Koçak tarafından kardeşlerine haber vermeden defnedilmişti.

VASİ TAYİNİ DAVASI

Sosyetik ailedeki krizler bununla da sınırlı kalmadı. Sabah'ın haberine göre Servet Koçak'ın vefatından önce kardeşleri

Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle vasi tayini talebiyle dava açtığı öğrenildi.

Sosyete bu skandalları konuşuyor! Annesini gizlice defnetti, kardeşleri akıl sağlığı davası açtı

YALININ İCRALIK OLMASI DA DOSYAYA GİRDİ

Naciye Koçak'ın savurgan olduğu iddiası, mali kararları ve aile içerisindeki tutumlarına ilişkin birçok konu dava dosyasında yer almış. Özellikle ailenin yalısının icra sürecine sürüklenmesinin nedeninin de Naciye Koçak olduğu öne sürülmüş.

Sosyete bu skandalları konuşuyor! Annesini gizlice defnetti, kardeşleri akıl sağlığı davası açtı

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