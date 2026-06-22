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Sosyete bu skandalları konuşuyor! Annesini gizlice defnetti, kardeşleri 'akıl sağlığı' davası açtı
Servet Koçak'ın vefatı sonrası kızı Naciye Koçak tarafından gizlice defnedilmesi, sosyetenin ünlü ailesini karıştırmıştı. Ancak skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Kardeşlerin, Naciye Koçak hakkında akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle vasi tayini davası açtığı ortaya çıktı.
Özetle DinleSosyete bu skandalları konuşuyor! Annesini gizlice...
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Magazin az önce
Servet Koçak'ın vefatı sonrası, kızı Naciye Koçak'ın kardeşlerine haber vermeden defin işlemini gerçekleştirmesi ve öncesinde kardeşlerinin Naciye Koçak hakkında akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle vasi tayini davası açması ailedi krizlere yol açtı.
- Servet Koçak 10 Mayıs'ta vefat etti.
- Vefatından önce Naciye Koçak'ın kardeşleri, onun akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle vasi tayini talebiyle dava açtı.
- Naciye Koçak'ın savurgan olduğu, mali kararları ve aile içi tutumları dava dosyasında yer alıyor.
- Ailenin yalısının icra sürecine sürüklenmesinde Naciye Koçak'ın rolü olduğu iddia ediliyor.
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Türkiye'nin en zengin kadınlarından Servet Koçak 10 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş ve kızı Naciye Koçak tarafından kardeşlerine haber vermeden defnedilmişti.
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VASİ TAYİNİ DAVASI
Sosyetik ailedeki krizler bununla da sınırlı kalmadı. Sabah'ın haberine göre Servet Koçak'ın vefatından önce kardeşleri
Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle vasi tayini talebiyle dava açtığı öğrenildi.
YALININ İCRALIK OLMASI DA DOSYAYA GİRDİ
Naciye Koçak'ın savurgan olduğu iddiası, mali kararları ve aile içerisindeki tutumlarına ilişkin birçok konu dava dosyasında yer almış. Özellikle ailenin yalısının icra sürecine sürüklenmesinin nedeninin de Naciye Koçak olduğu öne sürülmüş.
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