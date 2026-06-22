Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan teşkilat değişiklikleri İzmir'de gerginliğe neden oldu. Görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç'ün nöbet tuttuğu il binasına, yeni atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün gelmesiyle iki grup karşı karşıya geldi.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatlarındaki değişim süreci sürerken, bir kriz de İzmir'de yaşandı. Görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç'ün parti binasındaki nöbeti, yeni atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün gece saatlerinde binaya gelmesiyle gerginliğe dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, görevden alınmasına tepki göstererek il binasında bekleyişini sürdüren Çağatay Güç'ün nöbeti, gece saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. İl başkanlığı görevine atanan Gümrükçü ve beraberindeki kalabalık grup, gece saatlerinde parti binasına gelerek içeri girdi.

Bina içerisinde karşılaşan iki grup arasında tansiyon hızla yükseldi. Çağatay Güç destekçileri ile Utku Gümrükçü destekçileri arasında arbede yaşandı.

Yaşanan gerginlik ve itişmelerin ardından yeni Başkan Utku Gümrükçü, makam odasına girmeyi başardı.

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