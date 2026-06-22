Washington, Gazze kasabını gözden çıkardı. Trump yönetimi, yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun muhtemel rakipleriyle temas kurmaya başladı.

ABD yönetiminin, İsrail’de yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükûmetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayriresmî kanallar üzerinden temas kurmaya başladığı belirtildi. İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, aralarında Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer aldığı Trump yönetiminden bazı yetkililerin, İsrail’de adı başbakanlık koltuğu için zikredilen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla nabız yoklamaya başladığı aktarıldı. Haberde, Trump yönetiminin gayriresmî kanallardan temasa geçtiği muhalif isimler arasında Netanyahu’nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olduğu belirtildi.

FANATİK YAHUDİ ENDİŞESİ

Trump yönetiminin muhalefetle temasa geçme arzusunun ardında üç temel motivasyonun olduğunu belirten haberde, aşırı sağcı bakanların Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükûmetindeki varlığının ABD’de endişeye yol açtığının altı çizildi. Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar sebebiyle uluslararası alanda “imajı zedelenen” mevcut İsrail hükûmetiyle çeşitli diplomatik süreçlerin ve ajandaların ilerletilememesinin Washington’da rahatsızlık oluşturduğu da belirtildi.

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SEÇİM HEZİMETLE BİTECEK

Son olarak ABD’li yetkililerin, İsrail’de en geç 27 Ekim’de yapılması planlanan seçimlerde Netanyahu’nun hezimet yaşayacağını değerlendirdiği aktarıldı. ABD-İran mutabakatının ardından İsrail hükûmeti ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık tarafl arın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara kadar yansıdı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakatın yürürlüğe girmesinden sonra Washington yönetimine yönelik “Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez” ifadelerini kullanmıştı.

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VANCE’TEN İSRAİL’E ÖFKE

Donald Trump, Netanyahu hükûmetini Lübnan’a yönelik saldırılar sebebiyle eleştirerek, bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da mutabakata tepki gösteren İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i sert bir şekilde eleştirerek “İsrail’i koruyan silahların üçte ikisinin ABD’de ve Amerikalı vergi mükellefl erinin paralarıyla üretildiğini” ifade etmişti.

SAKIN TRUMP’I ELEŞTİRMEYİN

Öte yandan Netanyahu’nun, ABD’nin muhaliflerle temasa geçmesi karşısında endişeye kapıldığı öğrenildi. İsrail haber sitesi i24NEWS’in, ismini vermediği üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Netanyahu’nun, bakanlarından Trump’ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep ettiği belirtildi.

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