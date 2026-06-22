SEZER DOĞRU
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada ara karar çıktı. Mahkeme sanıkların tutuklu hallerinin devamına karar vererek, davayı 13 Temmuz'a erteledi.
Ümraniye’de 19 Mart’ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada ara karar çıktı.
Mahkeme sanıkların tutuklu hallerinin devamına karar vererek, davayı 13 Temmuz'a erteledi.
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