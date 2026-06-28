Geçtiğimiz yıl afet bölgesi ilan edilen Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha meydana geldi. Depreme ilişkin peş peşe açıklama yapan AFAD depremin büyüklüğünü 4, Kandilli Rasathanesi ise 4,1 olarak duyurdu.

2025’te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından resmen "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesirde 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD 4, KANDİLLİ 4,1 DEDİ

AFAD verilerine göre saat 15:56’da Balıkesir’de merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde, 11.33 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın ardından açıklama yapan Kandilli Rasathanesi’ne ise göre, Sındırgı depreminin büyüklüğü 4,1, derinliği ise 12.7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM FIRTINASI YAŞANMIŞTI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Ağustos 2025'te başlayan ve aylarca süren "deprem fırtınası" döneminde yalnızca ilk üç ayda 15 bin 300'den fazla sarsıntı kaydedildi.

Balıkesirde 4 büyüklüğünde deprem!

10 Ağustos 2025’te saat 19.53’te merkez üssü Sındırgı olan 6.1büyüklüğünde ilk ana deprem gerçekleşti. Bu süreçte 15 Ağustos'ta 4.0 ve 4.3, 24 Ağustos'ta 4.8 ve 4.2, Kasım ayında peş peşe 4.5 büyüklüğünde hissedilir artçı sarsıntılar kaydedilmeye devam etti. 27 Ekim 2025’te saat 00.24’te yaklaşık iki ay sonra yine Sındırgı merkezli 6.0 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem meydana geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası