NBA ve Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı Nick Calathes, 2026 FIFA Dünya Kupası için dikkat çeken tahminlerde bulundu. Arjantin'i şampiyonluk favorisi gösteren Calathes, Lionel Messi'nin turnuvayı 10 golle tamamlayacağını söyledi.

NBA ve Fenerbahçe Beko'da forma giyen tecrübeli basketbolcu Nick Calathes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk favorisinin Arjantin olduğunu söyledi. Miami'de oynanan Portekiz-Kolombiya karşılaşmasını tribünden takip eden Calathes, Lionel Messi'nin turnuvayı 10 golle tamamlayacağına inandığını belirtti.

Doğduğu Florida eyaletindeki Miami Stadı'nda Portekiz ile Kolombiya arasında oynanan K Grubu son maçını izleyen Calathes, AA muhabirine turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nick Calathes

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ ARJANTİN

Eski NBA oyuncusu Calathes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kupaya uzanacak takımın Arjantin Milli Takımı olacağını düşündüğünü söyledi.

Arjantin, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Lionel Messi

MESSI, HAALAND VE DEMBELE ÖNE ÇIKIYOR

Calathes, turnuvanın şu ana kadarki en etkili oyuncuları arasında Lionel Messi, Erling Haaland ve Ousmane Dembele'yi gösterdi.

2026 Dünya Kupası'nda Messi'nin 6, Haaland ve Dembele'nin ise 4'er golü bulunuyor.

Ousmane Dembele

MESSI'NIN 10 GOLE ULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Yunanistan temsilcisi PAOK forması giyen Calathes, Messi'nin turnuva sonunda da Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak zirvede kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Grup aşamasında 3 maçta 6 gol atan 39 yaşındaki Arjantinli yıldız için konuşan Calathes, "Messi'nin turnuvayı toplam 10 golle tamamlayacağına inanıyorum." dedi. Messi, bu turnuvada attığı gollerle Miroslav Klose'ye ait 16 gollük Dünya Kupası rekorunu geride bırakarak toplam gol sayısını 19'a çıkardı.

Arjantinli yıldız, Cezayir karşısında 3, Avusturya karşısında 2 gol atarken, Ürdün maçında da 1 kez fileleri havalandırdı.

Lionel Messi

KOLOMBIYA'YI DESTEKLEDİ

Portekiz-Kolombiya maçını tribünden takip eden Calathes, üzerindeki Kolombiya işlemeli tişörtü göstererek "Hadi kazanalım" sözleriyle Kolombiya'ya destek verdi.

Karşılaşma 0-0 sona ererken, Kolombiya 7 puanla grup lideri, Portekiz ise 5 puanla grup ikincisi olarak son 32 turuna yükseldi.

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