Venezuela’da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından, Türkiye Cumhuriyeti devleti tam donanımlı arama kurtarma birliklerini, askeri nakliye uçaklarıyla başkent Caracas’a ulaştırdı. Ekipler bölgede 24 saat kesintisiz mesaiye başladı.

Venezuela tarihinde son 125 yıldır görülmemiş büyüklükte bir doğal afetle sarsılan ülkeye, Türkiye’den yardım eli gecikmedi. İki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na ulaşan Türk ekiplerini, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.

Ülkedeki yıkımın boyutunu gözler önüne seren Büyükelçi Karamanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela’da biri 7,2 diğeri de 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem peş peşe meydana geldi. Bu sarsıntılar maalesef bizdeki 6 Şubat yüzyılın felaketini andıran cinsten çok büyük bir yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok eyalet etkilendi ancak en büyük yıkım, havalimanının da bulunduğu La Guaira eyaletinde yaşandı. Burada hakikaten çok büyük bir insan gücü ihtiyacı var. Devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. İnşallah burada olabildiğince can kurtaracağız."

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Deprem bölgesinde görev alacak askeri birliklerin başında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliği ve 4 özel eğitimli arama kurtarma köpeğiyle Venezuela topraklarına ayak bastıklarını belirtti. Mesafe tanımaksızın yardıma koştuklarını vurgulayan Tuğgeneral Bahtiyar, "Buraya sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve geçmiş olsun dileklerini getirdik. Tugay olarak dünyanın neresinde olursa olsun yardım isteyen tüm insanlığa el uzatmaya hazırız" dedi.

125 yılın en büyük deprem felaketinde Türkiye'den yardım gitti! İnsani operasyon başlıyor

AFAD VE UMKE 24 SAAT KESİNTİSİZ SAHADA OLACAK

Felaket bölgesindeki operasyonel süreci yönetecek olan AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından akredite edilmiş "ağır seviye" bir uzman ekiple Venezuela'ya çıkarma yaptığını açıkladı. Erten, yürütülecek insani operasyonun detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Bölgede 24 saat esasına uygun olarak, gece gündüz hiç durmadan kesintisiz arama ve kurtarma çalışmaları yürüteceğiz. Ekibimizin bünyesinde Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personeli de yer alıyor. UMKE ekiplerimiz, enkaz altından çıkarılacak kazazedelerin ilk tıbbi müdahalelerini saha şartlarında gerçekleştirecek. Bununla beraber, afetten kurtulan yerel halkın normal hayata dönmesi ve barınma/gıda ihtiyaçlarının koordinasyonu için Türk Kızılayı temsilcilerimiz de sahada aktif görev alacak."

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