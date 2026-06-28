A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde medya gününde bir araya geldi. Milliler, iki maçtan da galibiyetle ayrılarak grubu namağlup tamamlamayı ve Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesinde medya günü düzenledi. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ile milli basketbolcular Cedi Osman ve Alperen Şengün açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı

HEDEF DÜNYA KUPASI

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, takımın Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın oynadığı basketbol gerçekten bizleri gururlandırıyor. Önümüzdeki iki maçın öneminin bütün oyuncularımız biliyor. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitireceğiz hem de ikinci grup aşamasına avantajlı gireceğiz."

Türkoğlu, Dünya Kupası hedefini de vurgulayarak, "Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da olabilmek. Sporcularımızın hazırlıkları ve motivasyonu bize güven veriyor. İnşallah iki maçı da kazanıp ülkemizi gururlandıracaklar. Şu an Avrupa ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında en üst noktalardayız. Kulüplerimiz de Avrupa'nın en başarılı organizasyonlarında sürekli finaller oynuyor. Bu başarının uzun yıllar devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

ALPER YILMAZ: "ADIM ADIM İLERLEMEK İSTİYORUZ"

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz ise önceliklerinin iki maçı da kazanmak olduğunu belirterek, "Grubu 6 galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Ancak bu yolun sadece yarısı. Önce Bosna Hersek, ardından İsviçre maçını kazanıp Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz

ATAMAN: "AVRUPA'NIN EN FORMDA TAKIMIYIZ"

Başantrenör Ergin Ataman, grupta namağlup ilerlediklerini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dört maçımızı da kazandık. Özellikle Sırbistan karşısında aldığımız iki galibiyet bize ciddi avantaj sağladı. EuroBasket'teki ikinciliğin ardından şu anda Avrupa basketbolunda birinci sırada gösteriliyoruz. Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz."

Bosna Hersek deplasmanının zorlu geçeceğini belirten Ataman, "Bosna Hersek basketbolu önemli bir ekol. Ancak oraya mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Ardından İsviçre maçını da kazanıp ikinci gruba 6 galibiyetle yükselmek istiyoruz." diye konuştu.

Genç oyuncularla ilgili de konuşan Ataman, "17 Yaş Altı Dünya Kupası olmasaydı mevcut kadrodan bir iki oyuncuyu A Milli Takım kampına çağırmayı düşünüyordum. Önümüzdeki kamplarda bunu değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Ergin Ataman

CEDİ OSMAN: "2'DE 2 YAPMAK İSTİYORUZ"

Milli takım kaptanı Cedi Osman da iki kritik karşılaşmaya odaklandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Şu ana kadar 4'te 4 yaptık. Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bosna Hersek deplasmanı zor olacak ancak bu iki maçı kazanırsak ikinci grup için çok önemli bir avantaj yakalayacağız."

Milli takım kaptanı Cedi Osman

ALPEREN ŞENGÜN: "GRUBU NAMAĞLUP BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Alperen Şengün ise hedeflerinin değişmediğini belirterek, "Gruptan lider çıkmayı garantiledik ama grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Bosna Hersek deplasmanından galibiyetle dönüp taraftarımızın önünde İsviçre maçını da kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

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