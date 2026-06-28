ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin göç politikalarına yeşil ışık yaktı. Mahkemenin Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) kaldırılabileceğine hükmetmesiyle, Suriyeliler ve Haitililer başta olmak üzere yaklaşık 1,3 milyon göçmen sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalırken, çalışma izinlerinin de iptal edilmesinin önü açıldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik en kapsamlı adımlarından birine onay verdi.

Mahkemenin Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) iptal edilebileceğine hükmetmesiyle, Suriyeliler ve Haitililer başta olmak üzere 17 ülkeden yaklaşık 1,3 milyon göçmen sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Suriyeli ve Haitili göçmenlerin çalışma izinleri resmi olarak iptal edilecek. İptal kararlarına karşı mahkemelerde bekleyen hukuki itiraz davalarının ise hükümetin talebiyle Yüksek Mahkeme içtihadı doğrultusunda hızla reddedilmesi bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesinden Trumpa onay!i! 1,3 milyon kişi için sınır dışı süreci başlıyor

"METERİNG" SİSTEMİ GERİ DÖNDÜ: SIĞINMA TALEPLERİNE BLOKAJ

Yüksek Mahkeme’nin onayladığı ikinci düzenleme ise, ilk kez Obama döneminde sınırın küçük bir bölümünde uygulanan, Trump’ın ise tüm Meksika sınırına yaydığı "metering"politikası oldu. Sınır görevlilerine, giriş limanlarından ABD topraklarına ayak basan sığınmacı sayısını sınırlandırma yetkisi veren sistem, Joe Biden döneminde kaldırılmıştı.

Yargıç Samuel Alito tarafından yazılan çoğunluk görüşünde, henüz ABD topraklarına fiziksel olarak giriş yapmamış ve sadece sınır kapılarına ulaşmış olan göçmenlerin sığınma başvurularını işleme koyma yükümlülüğünün ABD'ye ait olmadığı savunuldu.

Beyaz Saray Danışmanı Stephen Miller, kararın ardından sınırdaki sığınma taleplerini "sahte" olarak nitelendirerek, Amerika'nın kapılarının sığınmacılara tamamen kapatıldığını deklare etti.

YASAL GÖÇ KANALLARI DARALIYOR

Trump yönetiminin göç kısıtlama hamleleri kapsamında mülteci programı beyaz Güney Afrikalılar dışındaki herkese kapatılırken, yeşil kart başvuru sahipleri için de yeni inceleme süreçleri başlatıldı. Ayrıca yönetim, doğum hakkı vatandaşlığını sona erdirme planlarını da yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Uzmanlar, Trump yönetiminin yeni göç politikalarının ABD'nin demografik yapısını değiştirmeyi hedeflediğini değerlendirirken, hak savunucuları ise yasal geçiş yollarının kapanmasının göçmenleri daha tehlikeli rotalara yönelteceğini ve can kayıplarını artırabileceğini açıkladı.

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