Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Çekya'da tarihi bir rekora yol açtı. Ülkenin kuzeyindeki Doksany kasabasında termometreler 41,1 dereceyi gösterirken, daha önceki tüm sıcaklık ölçümleri geride bırakıldı.

Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Çekya'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığın ölçülmesine neden oldu.

Çek Hidrometeoroloji Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Doksany kasabasında hava sıcaklığı 41,1 santigrat dereceye ulaştı. Bu değerle birlikte Çekya tarihinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı.

YENİ REKORLAR GELEBİLİR

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürebileceğini belirterek yeni sıcaklık rekorlarının görülebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşlardan özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve resmi uyarıları takip etmeleri istendi.

SON OLARAK 2012'DE KAYITLARA GEÇMİŞTİ

Çekya'da daha önceki sıcaklık rekoru, 2012 yılında Dobrichovice bölgesinde ölçülen 40,4 dereceydi. Rekor, dün Doksany'da kaydedilen 40,9 derecelik sıcaklığın ardından bugün 41,1 dereceye yükselerek bir kez daha tarihe geçti.

Uzmanlar, Avrupa'nın birçok ülkesinde etkili olan aşırı sıcakların sağlık açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

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