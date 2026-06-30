Ünlü teknoloji şirketi Apple'ın henüz tanıtılmayan iPhone 18 Pro modellerine ilişkin bilgilerin dark web'de yayımlandığı iddia edildi. Sızıntının, Apple ile tedarik zincirindeki şirketler arasındaki güven ilişkisini zedeleyebileceği değerlendiriliyor.

Telefon sektöründeki küresel pazarın en büyük oyuncularından biri olan Apple’ın henüz tanıtılmayan iPhone 18 Pro modellerine ilişkin tedarik zinciri bilgilerini içerdiği belirtilen bazı belgelerin dark web’de yayımlandığı iddia edildi. Söz konusu dosyaların, yeni modelde kullanılacak birçok özellik ve bileşenin hangi şirketler tarafından sağlandığına dair ayrıntılı bilgiler içerdiği ifade edildi.

Reuters’ın haberine göre bu durum, Apple’ın küresel tedarik zincirindeki rekabet gücünü riske atarken rakip şirketlere de avantaj sağlayabilir. HANGİ PARÇAYI KİM ÜRETİYOR Belgelerde ayrıca Apple’ın tedarikçilerine ilişkin “hangi parçayı kimin ürettiğine” dair detaylı bilgilerin yer aldığı ve bunun da rekabet açısından önemli bir dezavantaj oluşturabileceği belirtiliyor.

Apple’ın Çin ve Hindistan gibi ülkelerde çok sayıda iPhone parçası tedarik merkezi bulunuyor. Hindistan merkezli Tata Electronics gibi birçok şirketin de bu süreçten olumsuz etkilenebileceği ifade ediliyor. Çip maliyetlerindeki artış nedeniyle Apple’ın iPad ve MacBook fiyatlarını yükselttiği, analistlerin ise önümüzdeki aylarda iPhone fiyatlarında da artış beklediği dönemde, bu olay Apple'ı kötü etkileyebilir. Eylül ayında yeni iPhone modellerinin tanıtılması planlanırken, ortaya çıkan sızıntının ardından Apple’ın nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Reuters’ın daha önceki haberine göre, World Leaks adlı bir grup, Tata Electronics’ten çalındığı iddia edilen 200 binden fazla dosyayı dark web üzerinden yayımladı. Söz konusu belgeler arasında eski iPhone modellerine ait olduğu öne sürülen parça tasarımları da yer aldı. Ayrıca, Tata’nın müşterileri arasında bulunan Tesla’ya ait bazı bileşenler ile iPhone’larda kullanılan parçaları üreten TSMC ve Qualcomm’a ilişkin dokümanların da dosyalarda bulunduğu belirtildi. İncelenen dosyalarda, iPhone 18 Pro modellerine ait çok sayıda bileşeni tedarikçi şirketlerle eşleştiren en az altı belge bulunduğu ifade edildi. Belgelerde ayrıca birçok önemli bileşene ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Apple’ın merakla beklenen iPhone 18 Pro modellerine ait yüzlerce parçaya ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasının, şirketin küresel pazardaki konumunu zayıflatabileceği değerlendiriliyor.



Apple ve Tata sözcüleri, Reuters’ın konuya ilişkin sorularına cevap vermezken, World Leaks’in daha önce Nike’a yönelik bir siber saldırının sorumluluğunu da üstlendiği belirtildi. Öte yandan Reuters, sızdırılan verilerin gerçekliğini bağımsız olarak doğrulayamadığını ve World Leaks’e yorum için ulaşılamadığını bildirdi. İPHONE 18 MODELİ ÜÇLÜ KAMERAYA SAHİP Sızdırılan belge ve fotoğraflara göre iPhone 18 modelinin üçlü arka kameraya sahip, gri renkli ve Apple logolu klasik tasarıma sahip bir telefon olduğu görüldü. Konuya yakın kaynaklar, görüntülerin iPhone 18 Pro modellerine ait olduğunu belirtirken, Reuters ise cihazın model numarasını kesin olarak doğrulayamadığını aktardı.



TEDARİKÇİLERLE OLAN GÜVEN İLİŞKİSİ ZEDELENEBİLİR Sızıntının, Apple, Tata ve diğer tedarik zinciri şirketleri arasındaki güven ilişkisini zedeleyebileceği değerlendiriliyor. Tata, Apple’ın Hindistan’daki üretim hamlesinde kilit bir rol üstlenirken, Apple da bu süreçte Çin’e olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.



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