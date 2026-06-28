Belçika merkezli Hind Rajab Vakfı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında, aralarında Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu Filistinlilere yönelik "sistematik işkence, cinayet ve soykırım" suçları işlediği gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığına resmi soruşturma başvurusu yaptı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7-8 Temmuz tarihlerinde New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Polis Şefleri Zirvesi"ne resmi heyet başkanı olarak katılmaya hazırlanırken, beklenmedik bir krizle karşılaştı.

Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu Hind Rajab Vakfı, ABD Adalet Bakanlığına başvurarak aşırı sağcı bakan hakkında acilen savaş suçları ve soykırım soruşturması açılmasını talep etti.

Vakıf, Adalet Bakanlığından soruşturma tamamlanana kadar Ben-Gvir'in ABD topraklarından ayrılmasının engellenmesini isteyerek Washington’a Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yasal yükümlülüklerini hatırlattı.

Ben-Gvir savaş suçları nedeniyle ABD’ye şikayet edildi!

CEZAEVLERİ İŞKENCE KAMPLARI AĞNA DÖNÜŞTÜ

Şikayet dilekçesinde, Ben-Gvir'in göreve geldiği 2022 yılından bu yana İsrail polisi, cezaevi servisi (IPS) ve ateşli silah ruhsatlandırma dairesi üzerindeki yetkilerini kullanarak Filistin genelinde sistematik bir vahşet politikası uygulattığı kaydedildi. Çok sayıda uluslararası STK’nın raporlarına dayandırılan açıklamada, İsrail cezaevlerinin Ben-Gvir döneminde tam bir "işkence kampları ağına" dönüştüğüne değinildi.

Dilekçede yer alan korkunç detaylara göre, cezaevlerindeki Filistinli tutuklular şu işkencelere maruz bırakıldı:

Sistematik aç bırakılma ve uyku yoksunluğu,Tıbbi bakımdan tamamen mahrum bırakılma,

Elektrik şoku uygulamaları,

Zorla çıplak bırakma, çıplak halde filme alma ve cinsel organlara yönelik ağır fiziki darbeler de dahil olmak üzere rutinleşen cinsel şiddet ve tecavüz tehditleri.

Açıklamada, cezaevlerindeki bu insanlık dışı muameleler nedeniyle Ekim 2023 ile Ağustos 2025 arasında en az 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği anımsatıldı. Ayrıca Ben-Gvir'in bazı işkence seanslarında şahsen hazır bulunduğu ve Filistinlilere kötü muamele edilirken sık sık kendini videoya kaydettiği de iddialar arasında yer aldı.

HEM FİLİSTİN HEM LÜBNAN İÇİN "SOYKIRIM" SUÇLAMASI

Hind Rajab Vakfı, aşırı sağcı bakanın amacının hapishanelerdeki cinayet, işkence ve kötü muamele yoluyla Filistin halkını bir bütün olarak kırmak ve yok etmek olduğunu belirterek, bu eylemlerin ABD Soykırım Yasası’nda sayılan altı maddeden dördünü doğrudan karşıladığını savundu.

Ben-Gvir’in sadece Filistinlileri değil, bölgesel çatışmaları da körükleyen açıklamalar yaptığı hatırlatılan dilekçede, bakanın "Lübnan'ın yanması" ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiği" yönündeki sözlerinin açıkça soykırım kışkırtıcılığı teşkil ettiği ifade edildi.

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