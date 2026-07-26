İstanbul 2025'te 41 bin 346 kişi net göç verdi. Veriler, yüksek konut ve yaşam maliyetlerinin vatandaşları daha uygun fiyatlı ve yaşam kalitesi yüksek şehirlere yönelttiğini ortaya koydu.

2025 yılında iller arasında 2 milyon 475 bin 19 kişi göç ederken, İstanbul 371 bin 258 kişiyle en fazla göç veren, 329 bin 912 kişiyle ise en fazla göç alan il oldu.

Böylece megakentin net göçü eksi 41 bin 346 olarak kayıtlara geçti. Veriler, 510 bin 226 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları için şehir değiştirdiğini, 60 bin 22 kişinin ise satın aldığı konut nedeniyle başka bir ile taşındığını ortaya koydu.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, büyükşehirlerde artan konut ve yaşam maliyetlerinin vatandaşları daha ulaşılabilir fiyatlara ve yüksek yaşam kalitesine sahip şehirlere yönlendirdiğini belirterek, “İstanbul’da ev satın aldığı için kente taşınanların sayısı 8 bin 189’da kalırken, aynı nedenle şehirden ayrılanların sayısı 15 bin 135’e ulaştı. Bu tablo, konut fiyatları ve yaşama maliyetlerinin şehir tercihlerini doğrudan etkilediğini gösteriyor” dedi.



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