Vivo, profesyonel mobil fotoğrafçılık ve sinematik video deneyimi sunan amiral gemisi modeli X300 Ultra’yı Türkiye’de satışa sundu. 200 MP sensörleri, ZEISS Master Lens Koleksiyonu ve 4K 120 fps Log video kaydıyla öne çıkan telefonun Türkiye fiyatı 129 bin 999 TL olarak belirlendi.

Vivo, profesyonel mobil fotoğrafçılık ve sinematik video çekimi için geliştirdiği yeni amiral gemisi modeli X300 Ultra’yı Türkiye’de resmî olarak satışa sundu.

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alan X300 Ultra; ZEISS Master Lens Koleksiyonu, 200 MP çözünürlüklü sensörleri, telefoto uzatıcı seçenekleri ve yeni Vivo Renk Bilimi ile öne çıkıyor.

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Tüm arka kameralarda 4K 120 fps Log ve Dolby Vision video kaydı sunan model; 6600 mAh pili, 2K ZEISS ekranı ve OriginOS 6 işletim sistemiyle profesyonel içerik üreticilerine eksiksiz bir kontrol sunuyor.

Türkiye satış fiyatı 129.999 TL olan Vivo X300 Ultra için sunulan indirim fırsatları ve avantajlı paket seçenekleri 31 Temmuz’a kadar devam ediyor.

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