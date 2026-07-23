Samsung, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerini Türkiye'de ön siparişe açarken, yeni katlanabilir telefonlarının resmi satış fiyatlarını da açıkladı. İşte yeni telefonlarının fiyatları..
Akıllı telefon, televizyon, yarı iletken ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'yi Türkiye'de ön siparişe açtı ve resmi satış fiyatlarını internet sitesinde yayımladı. Depolama seçenekleri ve ön sipariş kampanyaları da kullanıcılarla paylaşılırken, Samsung'un yeni katlanabilir telefonları merak konusu oldu.
Dünyanın en büyük telefon ve teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, küresel katlanabilir telefon serisine yeni modeller ekledi. Yeni katlanabilir telefonlarını tanıtan Samsung'un Türkiye fiyatları da belli oldu. İşte Türkiye fiyatları:
SAMSUNG GALAXY Z FLİP 8 FİYATI
Depolama
Türkiye fiyatı
256 GB
96.999 TL
512 GB
108.999 TL
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8 FİYATI
Depolama
Türkiye fiyatı
256 GB
131.999 TL
512 GB
143.999 TL
1 TB
167.999 TL
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8 ULTRA FİYATI
Depolama
Türkiye fiyatı
256 GB
151.999 TL
512 GB
163.999 TL
1 TB
187.999 TL
Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını tanıtırken aynı zamanda yeni akıllı saatlerinin de satış fiyatlarını internet sitesinde yayımladı. İki yeni akıllı saat modeli olan Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'nin fiyatları da internet sitesinde resmi olarak açıklandı.
Serinin en üst modeli olan Galaxy Watch Ultra 2 ise titanyum kasa seçeneğiyle satışa çıkıyor. Resmi ürün sayfalarında ön sipariş sürecinin başladığı ve teslimat tarihinin de paylaşıldığı görülüyor. İşte yeni saatlerin fiyatları: