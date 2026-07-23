Samsung, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerini Türkiye'de ön siparişe açarken, yeni katlanabilir telefonlarının resmi satış fiyatlarını da açıkladı. İşte yeni telefonlarının fiyatları..

Akıllı telefon, televizyon, yarı iletken ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'yi Türkiye'de ön siparişe açtı ve resmi satış fiyatlarını internet sitesinde yayımladı. Depolama seçenekleri ve ön sipariş kampanyaları da kullanıcılarla paylaşılırken, Samsung'un yeni katlanabilir telefonları merak konusu oldu.

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Dünyanın en büyük telefon ve teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, küresel katlanabilir telefon serisine yeni modeller ekledi. Yeni katlanabilir telefonlarını tanıtan Samsung'un Türkiye fiyatları da belli oldu. İşte Türkiye fiyatları:

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 8 FİYATI

Depolama Türkiye fiyatı 256 GB 96.999 TL 512 GB 108.999 TL

Samsung yeni katlanabilir telefonlarını duyurdu! İşte Türkiye fiyatları

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8 FİYATI

Depolama Türkiye fiyatı 256 GB 131.999 TL 512 GB 143.999 TL 1 TB 167.999 TL

Samsung yeni katlanabilir telefonlarını duyurdu! İşte Türkiye fiyatları

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8 ULTRA FİYATI

Depolama Türkiye fiyatı 256 GB 151.999 TL 512 GB 163.999 TL 1 TB 187.999 TL

Samsung yeni katlanabilir telefonlarını duyurdu! İşte Türkiye fiyatları

Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını tanıtırken aynı zamanda yeni akıllı saatlerinin de satış fiyatlarını internet sitesinde yayımladı. İki yeni akıllı saat modeli olan Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'nin fiyatları da internet sitesinde resmi olarak açıklandı.

Serinin en üst modeli olan Galaxy Watch Ultra 2 ise titanyum kasa seçeneğiyle satışa çıkıyor. Resmi ürün sayfalarında ön sipariş sürecinin başladığı ve teslimat tarihinin de paylaşıldığı görülüyor. İşte yeni saatlerin fiyatları:

SAMSUNG GALAXY WATCH 9 FİYATI

Model Türkiye fiyatı Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth 19.999 TL Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth 20.999 TL

Samsung yeni katlanabilir telefonlarını duyurdu! İşte Türkiye fiyatları

SAMSUNG GALAXY WATCH ULTRA 2 FİYATI

Model Türkiye fiyatı Galaxy Watch Ultra 2 37.999 TL

Samsung yeni katlanabilir telefonlarını duyurdu! İşte Türkiye fiyatları

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