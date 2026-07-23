Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Milyonlarca otomobil sahibi gibi motosiklet sahipleri de ne kadar MTV ödemesi gerektiğini merak ediyor. Peki hangi motosiklet sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Yılda iki taksit olarak ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi için son günler yaklaşıyor. 31 Temmuz MTV ikinci taksit ödemelerinin son günü. Otomobil ve ticari araç sahipleri kadar motosiklet sahipleri de ne kadar MTV ödemesi gerektiğini merak ediyor. Motosikletlerde MTV oranları aracın yaşı ve motor hacmine göre belirleniyor. Ocak ve Temmuz ayında iki taksit halinde ödeniyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi için son günler! Motosiklet sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

MOTOSİKLETLERİN MTV ORANLARI

100–250 cc Motosikletler



1–3 yaş: 1069 TL

4–6 yaş: 799 TL

7–11 yaş: 589 TL

12–15 yaş: 362 TL

16 ve üstü: 136 TL



251–650 cc Motosikletler



1–3 yaş: 2214 TL

4–6 yaş: 1.676 TL

7–11 yaş: 1069 TL

12–15 yaş: 589 TL

16 ve üstü: 362 TL



651–1200 cc Motosikletler



1–3 yaş: 5.719 TL

4–6 yaş: 3.398 TL

7–11 yaş: 1.676 TL

12–15 yaş: 1069 TL

16 ve üstü: 589 TL



1200 cc ve üstü Motosikletler



1–3 yaş: 13.876 TL

4–6 yaş: 9.167 TL

7–11 yaş: 5.719 TL

12–15 yaş: 4.540 TL

16 ve üstü: 2.214 TL

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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