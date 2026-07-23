2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son günler. Araç sahipleri “Kim ne kadar ödeyecek?”, “Hangi model araç için ne kadar MTV ödenir”, “Son ödeme günü ne zaman?” sorularına cevap arıyor. Bu haberde model model tüm araçlar için ödenmesi gereken MTV oranlarına yer verdik.

Milyonlarca araç sahibi için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin 2. taksiti için son günler yaklaşıyor. 1 Temmuz’da başlayan 2026 yılı MTV 2. taksiti için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026. Zamanında yatırmayan araç sahipleri için günlük gecikme faizi uygulanıyor.

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç yaşı, motor silindir hacmi, aracın ilk tescil değeri ve ilk tescil tarihi (1 Ocak 2018 öncesi/sonrası) kriterlerine göre belirlenir.

1.1.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen otomobillerin ödemesi gereken MTV şu şekilde (Rakamlar yıllık olarak verilmiştir, 6 aylık MTV yarısı olarak ödenir):

Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıt Değeri (TL) 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16+ Yaş 1300 ve aşağısı 309.100’ü aşmayanlar 5.750 TL 4.010 TL 2.238 TL 1.689 TL 593 TL 1300 ve aşağısı 309.100-541.500 arası 6.319 TL 4.409 TL 2.459 TL 1.861 TL 655 TL 1300 ve aşağısı 541.500 üzeri 6.902 TL 4.807 TL 2.693 TL 2.032 TL 706 TL 1301-1600 309.100’ü aşmayanlar 10.016 TL 7.510 TL 4.354 TL 3.077 TL 1.181 TL 1301-1600 309.100-541.500 arası 11.023 TL 8.264 TL 4.794 TL 3.375 TL 1.290 TL 1301-1600 541.500 üzeri 12.028 TL 9.012 TL 5.220 TL 3.685 TL 1.408 TL 1601-1800 775.100’ü aşmayanlar 19.472 TL 15.226 TL 8.948 TL 5.458 TL 2.113 TL 1601-1800 775.100 üzeri 21.251 TL 16.600 TL 9.775 TL 5.964 TL 2.307 TL 1801-2000 775.100’ü aşmayanlar 30.679 TL 23.625 TL 13.888 TL 8.264 TL 3.248 TL 1801-2000 775.100 üzeri 33.474 TL 25.784 TL 15.147 TL 9.012 TL 3.547 TL 2001-2500 968.100’ü aşmayanlar 46.027 TL 33.413 TL 20.874 TL 12.465 TL 4.930 TL 2001-2500 968.100 üzeri 50.217 TL 36.448 TL 22.768 TL 13.606 TL 5.378 TL 2501-3000 1.937.500’i aşmayanlar 64.175 TL 55.837 TL 34.878 TL 18.758 TL 6.875 TL 2501-3000 1.937.500 üzeri 70.018 TL 60.905 TL 38.053 TL 20.466 TL 7.503 TL 3001-3500 1.937.500’i aşmayanlar 97.744 TL 87.954 TL 52.976 TL 26.443 TL 9.684 TL 3001-3500 1.937.500 üzeri 106.641 TL 95.940 TL 57.791 TL 28.839 TL 10.578 TL 3501-4000 3.101.800’ü aşmayanlar 153.684 TL 132.712 TL 78.152 TL 34.878 TL 13.886 TL 3501-4000 3.101.800 üzeri 167.671 TL 144.770 TL 85.271 TL 38.053 TL 15.147 TL 4001 ve üzeri 3.683.200’ü aşmayanlar 251.554 TL 188.627 TL 111.714 TL 50.206 TL 19.472 TL 4001 ve üzeri 3.683.200 üzeri 274.415 TL 205.781 TL 121.873 TL 54.769 TL 21.251 TL

1.1.2018 tarihinden öncesi tescil edilen otomobillerin ödemesi gereken MTV şu şekilde (Rakamlar yıllık olarak verilmiştir, 6 aylık MTV yarısı olarak ödenir):

Motor Silindir Hacmi (cm3) 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16+ Yaş 1300 ve aşağısı 5.750 TL 4.010 TL 2.238 TL 1.689 TL 593 TL 1301-1600 10.016 TL 7.510 TL 4.354 TL 3.077 TL 1.181 TL 1601-1800 17.705 TL 13.829 TL 8.145 TL 4.957 TL 1.917 TL 1801-2000 27.898 TL 21.478 TL 12.624 TL 7.510 TL 2.958 TL 2001-2500 41.840 TL 30.372 TL 18.977 TL 11.333 TL 4.930 TL 2001-2500 50.217 TL 36.448 TL 22.768 TL 13.606 TL 4.479 TL 2501-3000 58.347 TL 50.754 TL 31.704 TL 17.044 TL 6.255 TL 2501-3000 70.018 TL 60.905 TL 38.053 TL 20.466 TL 7.503 TL 3001-3500 88.859 TL 79.955 TL 48.158 TL 24.031 TL 8.813 TL 3501-4000 139.721 TL 120.647 TL 71.048 TL 31.704 TL 12.624 TL 4001 ve üzeri 228.681 TL 171.485 TL 101.555 TL 45.632 TL 17.705 TL

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